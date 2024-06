Dos jóvenes graduados de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, -uno ingeniero eléctrico y el otro con un bachillerato en biomédica- no se sumaron a la ola migratoria, sino que apostaron al ingenio y la creatividad para emprender, desde la isla, un negocio de entregas inmediatas mediante una plataforma virtual.

Hace cuatro años, en plena pandemia del covid-19, Adrián Figueroa Ramos y Orban Mendoza Valiente lanzaron Flexio, una empresa puertorriqueña de servicio de entregas terrestres a pequeños y medianos negocios (PyMes) y en menor escala, a individuos, enfocada en productos de la salud. Los jóvenes empresarios empezaron con un volumen de menos de 500 entregas al mes, ya tienen sobre 35 mil clientes, comenzaron a hacer entregas en el estado de Florida y están en conversaciones para ampliar su red de negocios a países de Latinoamérica, Canadá y el Medio Oriente.

“Queremos ser una compañía de calibre mundial, ya estamos en Estados Unidos y estamos en proceso de seguir creciendo fuera de Puerto Rico también, pero la base nuestra va a seguir aquí. Nos ha ido súper bien, el ambiente de empresarismo en Puerto Rico está creciendo. Se están abriendo muchas oportunidades y ayudas para que se pueda montar un negocio y podamos competir con los más grandes de Estados Unidos”, expresó Figueroa Ramos, presidente y CEO de Flexio, en entrevista con Primera Hora.

El ingeniero eléctrico relató que en la pandemia se lanzó con sus ahorros “para poder montar el negocio” y además, en 2020, se benefició de un incentivo de $20 mil dólares del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). “Con eso pude empezar a moverme”, sostuvo el joven de 32 años, quien antes de lanzarse al mundo del emprendimiento había laborado en una compañía de informática.

“Esta iniciativa mía de ser empresario nació desde mi tercer año de universidad cuando viajé a Nueva York y vi unos negocios que estaban corriéndose por allá. Ahí empezó la chispa para aprender de los negocios. Me dije entonces: ‘en Puerto Rico hay muchas necesidades y qué mejor que nosotros mismos hacerlo y no esperar a que una compañía americana entre y lo implemente’”, sostuvo.

Figueroa Ramos explicó que Flexio, que busca ser una opción tecnológica flexible, proporciona una solución de software logístico patentada que permite a las empresas participantes optimizar la eficiencia de los conductores, ampliar su oferta y conectarse a recursos giga través de su “Driver App”.

Dijo que el negocio surge con la misión de brindar a las empresas locales una “solución híbrida única” que optimice sus operaciones logísticas internas y facilite la expansión de sus servicios de entrega. “Vamos a montar muchas zonas de delivery (entregas) en el mundo de tipo terrestre”, sostuvo.

Indicó que Flexio llega al mercado para proporcionar soluciones logísticas modernas y adaptadas a las necesidades actuales. “Ofrecemos características de servicio clave, como visibilidad, flexibilidad, accesibilidad, tecnología y escalabilidad. Nuestro equipo de conductores altamente calificados cuenta con una amplia experiencia en servicio al cliente empresarial y está preparado para atender a sectores verticales complicados con altas barreras de entrada”, indicó el CEO.

¿Qué los motivó a ustedes a hacer este tipo de negocio?

“Personalmente, cuando yo estaba en la universidad, me lancé al emprendimiento fundando en 2016 la primera empresa de delivery de comidas en Puerto Rico, que después logré vender y ahí logré identificar la necesidad del servicio de entregas para todos los negocios”, indicó.

Figueroa Ramos sostuvo que Flexio está enfocada en entregas de la industria de la salud. “Movemos muchos medicamentos, sean especializados, como over the counter. Aparte de eso, trabajamos mucho con distribuidores de productos, incluyendo alimentos no perecederos, ropa, libros y productos tecnológicos”, enumeró.

En el caso de medicamentos, detalló que las entregas a farmacias y pacientes en sus hogares, incluyen, insulina. Aunque no trabajan con entregas de productos refrigerados, dijo que tienen un cliente que les provee envases preparados para transportar medicamentos que requieren refrigeración, sea de farmacia a farmacia y de farmacia a la casa de los pacientes.

“Ese es el negocio más grande que tenemos, la entrega de farmacias a pacientes”, dijo Figueroa Ramos. “Nos estamos enfocando mucho en esto porque estamos ayudando a pacientes con muchas condiciones. El tipo de entrega es bien personalizada y lo hacemos con empatía; damos la milla extra con choferes nuestros y ahí es donde nos hemos caracterizado en ser los mejores en la entrega de medicamentos”, expresó. Agregó que mueven ese tipo medicamento “todos los días en todo Puerto Rico”.

Figueroa Ramos indicó que hacen sobre 35 mil entregas mensuales, entre servicios a PyMes y a personas, en su mayoría medicamentos y productos relacionados a la salud.

Para hacer las entregas en la isla y a dos clientes en el estado de Florida, dijo que cuentan con unos 3,000 choferes, que laboran por contrato de servicios y que la empresa cuenta con una flota de vehículos grandes y medianos tipo van y mini van, así como, guaguas pequeñas y carros. Indicó que operan en un horario de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche en toda la Isla y en el caso de las islas municipio Vieques y Culebra “el servicio lo trabajamos con partners”.

Sostuvo que los costos por servicios fluctúan desde $6.50, costo por paquete para empresas con poco volumen, mientras que aquellas con mucho volumen de entregas, tienen la opción de rentar un vehículo. “En esos casos el costo es por la distancia y tiempo”, agregó.

Según Figueroa Ramos, el ahorro para una PyMe podría ser de un 40%, en comparación con compañías “tradicionales” de servicio de entregas. Mencionó por ejemplo, que mover medicamentos de una farmacia en Río Piedras a otra farmacia en Bayamón en un carro pequeño, tendría un costo de alrededor de $20.00 a $25:00″, “y pudieses llenar el vehículo completo”. Añadió que si en vez de alquilar un carro, el cliente escoge una guagua van, el costo sería “de menos de $50:00″.

Reclamó que han levantado inversión propia y en cuestión de incentivos del gobierno buscan tener acceso en 2025 a créditos contributivos del Programa Research & Development del DDEC y también se beneficiarían de incentivos a través de la Ley 60 de Exportación. “En este caso también son créditos contributivos, nos aplicarían menos contribuciones por exportar servicios fuera de Puerto Rico”, dijo.

¿En algún momento pensó irse de Puerto Rico?

“No, yo sabía que aquí está la oportunidad, nosotros acá en el ambiente de emprendimiento siempre decimos que Puerto Rico es un país piloto, un país perfecto para probar ideas”, indicó Figueroa Ramos.

Dijo que cuando comenzó su primer negocio, participó en compañías aceleradoras de negocios y en uno de esos programas conoció a su socio Orban. Son socios desde 2020 y la estructura de negocios incluye una plantilla de siete ejecutivos y 26 empleados a tiempo completo, alrededor de la mitad, mujeres. La oficina ubica en Hato Rey.

“En Puerto Rico tenemos las herramientas para crear una idea de negocios, desde probarla y lanzarla desde Puerto Rico para el mundo”, sostuvo el ingeniero eléctrico.

Flexio se puede acceder en su página web www.goflexio.com.