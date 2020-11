El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, se mostró hoy esperanzado con el nuevo liderato político en su Municipio que resultó electo en los pasados comicios del 3 de noviembre.

“Me siento muy orgulloso de estos jóvenes que hoy forman parte de mi equipo de trabajo”, manifestó el primer ejecutivo municipal en un parte de prensa.

En concreto, Ortiz Velázquez destacó a los legisladores municipales del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús A. Colón Rosado y Abner Ortiz Inchausty, quienes, según la Comisión Estatal de Elecciones, sumaron 8,414 y 8,399 votos, respectivamente.

“Ambos jóvenes me solicitaron participar del proceso político. Abner, en sus horas libres, me visitaba en la alcaldía y me ayudaba a atender público, canalizando las peticiones de los ciudadanos. Por otro lado, desde que estaba en décimo grabado, Jesús nos escribía por las redes sociales poniéndose a la disposición para participar de los procesos. A ambos los incluí en mi equipo de legisladores municipales. Ganaron ellos y gana Cayey al tener jóvenes comprometidos con el servicio público”, manifestó el alcalde.

Por su parte, Colón Rosado dijo sentirse privilegiado de poder formar parte del equipó que día a día "trabaja para que Cayey continúe siendo ‘La Mejor Ciudad de las Américas’.

“Ahora, en este próximo cuatrienio, parte de mis esfuerzos para la transformación de nuestra ciudad van a ir dirigidos a impulsar la digitalización, para la reducción del uso del papel y de los propios servicios y procesos de la Legislatura, conforme a los tiempos y exigencias en los que vivimos”, añadió el joven en declaraciones escritas.

Desde el Senado

A ambos legisladores municipales se les suma Gretchen Hau Irizarry, la nueva senadora por el distrito de Guayama y quien, hasta el momento, acumula 69,386 votos, lo que representa el 23.63%.

“La licenciada comenzó a trabajar con este servidor cuando aún estaba estudiando sus primeros años universitarios, luego, terminó su carrera en derecho con resultados sobresalientes. Durante sus estudios, nunca abandonó el trabajo, al contrario, estuvo mano a mano conmigo en los proyectos de mayor trascendencia para la ciudad. Su vocación en el servicio público supera el promedio, sin duda alguna”, detalló el mandatario municipal.

La nueva senadora también fungió como directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes durante la presidencia de Ortiz Velázquez.

“Para mí, es motivo de gran satisfacción abrir camino a las generaciones jóvenes, de la misma manera en que mis mentores hicieron conmigo. Llegado el día, a Gretchen, Abner y Jesús les pido que abran camino a otros jóvenes. Así crece y se agiganta la obra humana y social, así se construye ‘La Mejor Ciudad de las Américas’, que es como nosotros denominamos a Cayey”, añadió.

El alcalde revalidó en las elecciones pasadas y, a partir de enero, iniciará su séptimo término. Acumuló 12,009 votos (78.36%), versus 2,458 de su más cercano competidor, el novoprogresista Luis Omar Bruno Collazo, y 858 del candidato independentista, Antonio “Tony” Pérez Aponte.