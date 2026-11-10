Los esfuerzos para incluir las estadísticas del suicidio en el BioPortal del Departamento de Salud demarcaron una nueva realidad.

“A diferencia de la mortalidad por suicidio, en donde vemos que mayormente se concentra en las edades de 50 años o más, cuando miramos las visitas a las salas de emergencia lo vemos más en las edades de 15 a 24 años”, informó este martes la directora de la Comisión para la Prevención del Suicidio, la doctora Nayda Román, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

La funcionaria expuso que la mayoría de los casos que llegaron a las salas de emergencias fueron hombres.

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Detalló que los informes no son conclusivos, ya que sólo 32 de las 87 instituciones hospitalarias han presentado este nuevo reporte requerido. Sin embargo, lograron detectar que en el 2025 se registraron unas 741 visitas, de las cuales el 64% correspondió a casos de ideas suicidas y el 32% a intentos suicidas, siendo los jóvenes los principales afectados.

“La vigilancia epidemiológica constató que una de cada cinco visitas atendidas requirió hospitalización inmediata para estabilización clínica” o fue llevada a una institución psiquiátrica, se indicó.

El dato es trascendental, según contó la galena, ya que permite conocer cómo está el comportamiento suicida en la Isla. Sobre todo, cuando las muertes por suicidio en jóvenes están entre un 3% a un 6%.

Además, informó que desarrollan un protocolo para entregarlos a los hospitales que establecerá cómo se da de alta a una persona que llega con comportamiento suicida y cómo se debe orientar a la familia. Aunque, adelantó que en la actualidad una persona que es dada de alta, sale con una cita para acudir a un profesional de salud mental “para que tenga ese contacto de seguimiento”.

De manera general, la funcionaria destacó que hay una marcada disminución de casos de suicidio.

Hasta agosto de 2026, se habían registrado 136 suicidios. Mientras, para esa fecha en el 2025 se reportaron 158 casos.

Según el informe de Salud, en todo el 2025 ocurrieron 235 suicidios.

“Nuestro llamado es siempre, si usted o alguien que conoce está considerando el suicidio, está pasando por un momento de crisis, que puedan comunicarse a la Línea PAS de Assmca (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción) al 9-8-8. En la Comisión para la Prevención del Suicidio también encontrarán recursos. Como mencioné, visite nuestra página web: prevencionsuicidio.salud.pr.gov”, indicó Román.

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Busque ayuda

Si usted se encuentra con alguien en crisis, ya sea familiar, conocido o desconocido, no deje sola a la persona, no ignore la situación; tome sus planteamientos en serio y llame a la Línea PAS.

La línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece una sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo emocional; responde a personas con comportamiento suicida, seguidas de otros problemas de salud mental como la depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Para acceso rápido, llame al teléfono 9-8-8 o al 1-800-981-0023. La comunidad sorda, tiene accesible el servicio de videollamada marcando el (787) 615-4112. Además, quienes lo prefieran, también hay un chat en líneapas.assmca.pr.gov.