El aspirante independentista a la gobernación, Juan Dalmau, celebró esta noche el crecimiento electoral que obtuvo tanto su candidatura -que hasta las 10:30 pm reflejaba un 12%-, como de los candidatos al Senado, María de Lourdes Santiago, quien se ubicó en la primera posición, así como el representante Denis Márquez para la Cámara de Representantes, entre otros.

Contento, entusiasmado y listo para “comerse la calle”, nuevamente, el aún senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) consideró que ha sido una elección histórica, que incluso le garantizaría la inscripción del partido, por lo que agradeció a quienes le antecedieron por persistir a través del tiempo.

“Somos la nueva fuerza política en Puerto Rico”, afirmó en conferencia de prensa en el comité, mientras en el exterior continuaba el ambiente de festejo por parte de los seguidores, en su mayoría jóvenes que manifestaban su apoyo sonando la bocinas o chillando las gomas de los vehículos, motoras o four tracks.

“Logramos no solamente la elección en las primeras posiciones de la compañera María de Lourdes Santiago al Senado, del representante Denis Márquez a la Cámara, pero hemos aumentado seis veces lo que habíamos obtenido en las elecciones pasadas. No hay precedente histórico en el país para un crecimiento electoral de esa naturaleza. Tenemos que sentirnos muy satisfechos del trabajo realizado”, sostuvo.

Sin comprometerse a anticipar una próxima candidatura a la gobernación -primero tiene que dedicarle tiempo a su esposa y a sus hijos- anticipó que continuará impulsando su propuesta de gobierno Patria Nueva, la misma que le ayudó a ganarse la simpatía de viejos y nuevos votantes por el carácter humano y carismático que le impartió a través de una campaña distinta.

“Que sepan que hay Juan Dalmau para rato y que apenas comenzamos este gran esfuerzo para hacer una patria nueva. El bipartidismo rojo y azul quedó derrotado. Es importante que el país considere que ningún partido político pude llamarse partido de mayoría. Actualmente los números reflejan que ningún candidato de los que se proyectan como supuestos ganadores llegan al 40%, eso significa que la fuerza política de la oposición hay que tomarla en cuenta”, puntualizó el actual secretario general del PIP.

A su llegada al comité en horas de la tarde, Dalmau fue recibido por el presidente del partido, Rubén Berríos, quien lo declaró el “gran triunfador de la noche”. Fueron unas palabras que emocionaron hasta las lágrimas al candidato, quien posteriormente reconoció que el resultado de hoy fue producto de la constancia de quienes estuvieron antes en su lugar.

“Tantas personas que antes de llegar aquí, dejaron su vida, dejaron tanto porque permaneciera encendida esa llama de la esperanza; me tocó a mí este momento histórico, pero no me pertenece a mí, le pertenece a esos que antes de que llegara mantuvieron la firmeza, la constancia...”.

Dalmau no especificó que lo ocupará en adelante, pero reiteró su disposición a trabajar con el nuevo liderato de país. “pero al mismo tiempo ejerceré mi labor fiscalizadora”.

Continúo ejerciendo mi espacio político y mi liderato ahora más que nunca antes" -Juan Dalmau, candidato del PIP a la gobernación

Como expresó durante la campaña, Dalmau no le dio legitimidad al plebiscito de estadidad sí o no, por el que se votó también en estas elecciones, y cuyo resultado favorecía la opción afirmativa.

“Continuaremos insistiendo en una asamblea de descolonización, donde democráticamente los puertorriqueños elijan a los delgados que confronten al gobierno de Estados Unidos a tener que responder sobre viabilidad y responsabilidad y consecuencias de cada opción”, expuso.

Sobre las dificultades que confrontó la Comisión Estatal del Elecciones en la publicación de los resultados, dijo que, tras lo ocurrido en la primarias, hubiera esperado que se tomaran las medidas para evitar mantener al país en un estado de ansiedad.

Reacciona María de Lourdes Santiago

La candidata se colocó cómodamente al frente como candidata al Senado, un logro que recibió con profundo agradecimiento.

“Creo que más que los resultados electorales, esto marca una forma distinta del país ver y sentir el proceso político. Para nosotros es un momento de mucha esperanza, de mucha alegría. Es el resultado de muchos años de trabajo y de cómo vale la pena persistir, porque nosotros hemos tenido momentos bien duros, nosotros hemos caído, y siempre la constancia, de caemos y nos levantamos. La gente nos decía, ‘ah, que el PIP no queda inscrito’, y aquí estamos, con un candidato que está cerca del 12%, con una juventud vibrante...”, expresó sin todavía atreverse a reconocerse como la ganadora.

“Hay que ver cómo termina, pero me parece extraordinario el desempeño de Juan, que haya podido sobrepasar por tanto los votos que yo obtuve en la campaña pasada”.