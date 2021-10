El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, indicó este martes que la colectividad tomará la oportunidad de celebrar los 75 años de su fundación para reforzar su plataforma de trabajo y convertirse para los constituyentes en “un movimiento de avanzada y una verdadera alternativa para el pueblo” en las próximas elecciones.

Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede del partido en Hato Rey, Dalmau dijo que el aniversario, que comienza este miércoles con una serie de actividades virtuales por sus redes sociales, servirá como punta de lanza para conectar con diversas comunidades y continuar formando el plan de “Patria Nueva” como la plataforma que permita “construir lo que aspiramos”.

“En ocasión de esta celebración, que habiendo enfrentado las tormentas más grandes de la persecución, la marginación, la exclusión, el carpeteo y la muerte, este partido se encuentra celebrando en el momento de mayor fortalecimiento electoral en su historia, habiendo obtenido en las pasadas elecciones el mayor número de votos en su historia”, comentó el excandidato a la gobernación, quien obtuvo un 13.58% de los votos en las elecciones del 2020.

“Este se convierte en el único partido político existente que, de una elección a otra, aumenta siete veces lo que había sido sus resultados electorales en elecciones anteriores”, añadió.

Dalmau, quien estuvo acompañado del representante Denis Márquez, la secretaria de asuntos de las mujeres Adriana Gutiérrez, y el secretario de organización política Adrián González, indicó que la colectividad aspirará a seguir fomentando la comunicación con diversos sectores tras reconocer que muchos de los constituyentes que le otorgaron su voto no comparten la ideología de la independencia.

“De esos 175,000 votos que obtuvo mi candidatura, yo sé que no son 175,000 independentistas, hubo personas que, sin ser independentistas, apoyaron mi candidatura como la del compañero [representante] Denis Márquez y de la compañera [senadora] María de Lourdes Santiago, y candidatos a nivel local. Lo que representa eso es que, muchos, sin ser independentistas, derrotaron el prejuicio que existía antes de que si tú no eres independentista, tú no votas por los candidatos del Partido Independentista”, expresó Dalmau.

“Muchos dieron su voto con fe, eso nos impone a nosotros una responsabilidad enorme de continuar trabajando en la calle, en las comunidades, y en el trabajo legislativo”, agregó.

Por otra parte, Dalmau indicó que el partido publicará una revista conmemorativa titulada “75 años: Rumbo a la libertad”, que busca reflejar el pasado, el presente, y “los retos, las esperanzas, lo que es nuestro objetivo de cara a la consecusión de nuestro noble ideal”.

“Después de las elecciones, hubo otros candidatos y candidatas que tomaron otros rumbos y abandonaron lo que, a mi juicio, era una enorme responsabilidad con quienes les apoyaron. Nosotros no le vamos hacer eso”, prometió.