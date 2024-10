Luego de pausar su campaña política el pasado 14 de octubre, tras su esposa, Griselle Morales, sufrir una hemorragia cerebral aguda, el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau, retomó este domingo sus compromisos públicos y lo hizo en compañía de su hijo, Gabriel.

“En el día de hoy me reincorporo a lo que son mis responsabilidades en esta campaña electoral, consciente del momento histórico que enfrentamos como pueblo. Pero, como he dicho en otras ocasiones, este es un movimiento que me supera. Esto no se trata de una persona ni de un nombre, ni tampoco de un movimiento que comenzó hace unas semanas. Se trata de un movimiento que se ha estado construyendo con la fe y la esperanza de que Puerto Rico merece mejor”, fueron las palabras iniciales de Dalmau.

PUBLICIDAD

“Luego de haber conversado con Griselle, con Gabriel, que me acompaña hoy, y con Sofía, insistieron que este es mi lugar hoy; continuar esta campaña de esperanza y lograr, este próximo 5 de noviembre, (que) gane el cambio que necesita Puerto Rico”, expresó al dedicar unas palabras de agradecimiento al país por sus oraciones y solidaridad.

8 Fotos Gabriel, hijo de Dalmau, lo acompañó durante la actividad de hoy “La Alianza en Llorens”.

Eran cercan de las 3:00 p.m. cuando Dalmau arribó a una de las entradas del residencial Luis Llorens Torres, en San Juan. Allí lo esperaban seguidores, pero también sus compañeros de lucha política. Estaba su compañera de papeleta y candidata a comisionada residente en Washington por el MVC, Ana Irma Rivera Lassén; y Manuel Natal, quien busca la poltrona de la Capital.

“Verlo ir poco a poco reincorporándose, significa que Griselle va mejorando y que todo va viento en popa y, por el otro lado... su regreso marca la importancia de esta recta final, y que esa consigna -que ya cambió de ‘podemos ganar’ a ‘vamos a ganar’-, se fortalece con la presencia de él en esta y en múltiples actividades más rumbo al cierre de campaña”, indicó el candidato a la Cámara por el PIP, Denis Márquez.

El pasado 15 de octubre, Dalmau hizo a un lado sus compromisos políticos dada la situación delicada de salud por la que atraviesa su esposa y que, al momento, ha conllevado dos intervenciones quirúrgicas para detener el sangrado de un aneurisma. De hecho, la regularidad con la que se reincorpore a sus compromisos, dijo, depende a cómo se desarrolle la recuperación de la licenciada.

PUBLICIDAD

Griselle, indicó, podría ser intervenida por tercera ocasión esta semana.

“Es algo que tengo que manejar día a día, pero estaré donde tenga que estar mientras ella continúe como está en estos momentos, que es estable”, señaló.

“Día a día iré midiendo, de acuerdo a las responsabilidades, cuánto pueda integrarme en este proceso de campaña, pero también tomando en cuenta que en algún momento durante esta semana ella tiene otra intervención”, expuso a preguntas de este medio.

El jueves, dijo, su esposa tuvo que ser operada tras los médicos identificarle un coágulo en una de sus piernas. La intervención, añadió, no estaba contemplada como parte del sangrado cerebral, sino que fue producto de la hospitalización.

Reacciona a movida de Bad Bunny

El exponente de música urbana Benito A. Martínez Ocasio, nombre de pila del exponente urbano Bad Bunny, siguió a través de su cuenta oficial de Instagram al Dalmau y aunque la movida se ha interpretado como un endoso del artista boricua al candidato del PIP, éste prefirió ser más cauteloso al abordar el tema.

En las pasadas semanas, Bad Bunny ha expresado públicamente su descontento con el bipartidismo. De hecho, colocó “billboards” en contra del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Fue una expresión de seguirme a mí en las redes sociales. Él no ha hecho una expresión de un apoyo, pero creo que a veces se quiere definir a alguien que ha demostrado en su carrera artística que es indefinible”, puntualizó.

“Él se expresa de las formas que él desea, pero no hay duda de que Benito es un embajador de Puerto Rico ante el mundo y el que haya hecho ese gesto de seguirme en las redes sociales lo asumo con una enorme responsbailidad, con mcuha humildad y, además, con mucho agradecimiento”, agregó al abordar el tema.

PUBLICIDAD

Dalmau, recientemente, recibió el apoyo del también exponente de música urbana Gabriel Armando Mora Quintero, conocido artísticamente como “Mora”, así como del rapero René Pérez, conocido artísticamente como Residente, quien a finales de septiembre endosó al pipiolo.

Falsificaciones y mentiras

De otra parte, Dalmau anticipó un alza en los “ataques” y “falsificaciones” que lanzará el PNP contra la llamada Alianza de País, esto luego que el secretario general de la colectividad, Hiram Torres Montalvo, lo emplazara este domingo a explicar cuál será el futuro de los fondos federales que recibe en la isla y que permiten la otorgación de una serie de ayudas.

“Una cosa es lo que dice con su boca y otra es lo que está en su plataforma de gobierno escrito en blanco y negro. Dice que van a eliminar todos esos fondos federales en repetidas páginas”, dijo, de otra parte, el senador Juan Oscar Morales durante una conferencia de prensa ofrecida en la sede del PNP.

Al respecto, Dalmau sostuvo estar “enfocado en lo más importante, en hablarle directamente al país, a los que quieren cambio, a los que quieren un gobierno limpio y honesto”.