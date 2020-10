Con un bañador hawaiano de flores anaranjadas, una camisa deportiva azul, sentado sobre una duna y mostrando su pícara sonrisa, el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Manuel Dalmau Ramírez, se alistó a mostrar qué hace para llenarse de energía, encontrar su balance y conseguir la paz que necesita en medio de la ajetreada vida política.

“La camisa se queda donde está, porque puedo terminar perdiendo votos”, advirtió, mientras dejaba desplegar un poco del encanto que ha mostrado en esta campaña eleccionaria y que ha encendido los comentarios a su favor en las redes sociales.

Aunque en medio de risas, el candidato reconoció, durante una entrevista realizada en la Laguna del Condado, que “esta ha sido una campaña única para mí y me la he disfrutado de principio a fin. Yo he podido hacer un balance en esta campaña de accesibilidad y sentido del humor de algunos aspectos de la campaña y al mismo tiempo tener la pasión que tengo por los temas en los que creo y presentárselos al país sin intermediarios, cara a cara, de tú a tú. El reto ha sido la pandemia, porque a mí me gusta la campaña más directa. Pero, me ha permitido, utilizando las redes sociales, el que tenga una presencia y esa comunicación balanceada de lo que es un aspecto muy mío, que es mi accesibilidad, mi sentido del humor y como soy yo y, por otro lado, poder llevar el mensaje de lo que es mi programa de gobierno de Patria Nueva”.

No le incomoda la particularidad que ha enfrentado en esta campaña, la cual ha estado centrada en las redes sociales gracias al coronavirus. Es que a diferencia de su pasada aspiración a la gobernación (2012), Dalmau Ramírez se ha convertido de la noche a la mañana en un “sex symbol”.

“Yo no sé qué ha pasado en esta (campaña), pero pienso que probablemente por la accesibilidad, por el sentido del humor, por hacer ese balance entre lo serio y lo severo de las circunstancias que enfrenta Puerto Rico y las propuestas que yo propongo, pero al mismo tiempo poder tener la apertura de mostrar un ángulo de mi vida, particularmente, no solo familiar, sino la actividades que me gusta, el sentido del humor que puedo tener, si es que tengo alguno, y nada… Tienes razón, hay algo en las redes que ha desatado unas reacciones que yo no esperaba. Así que en casa nos reímos muchísimo y mi esposa me chantajea y me dice: 'si no te pones a cooperar en la casa se lo voy a decir a toda esa gente que está escribiendo por ahí sobre ti (pausa para reír) para que sepan que tu no das un tajo aquí”, señaló sin poder contener la risa.

Al senador y candidato a la gobernación también le gusta hacer ejercicios, como caminar por la playa, pero cuando no tiene mucho tiempo libre, lo hace por su urbanización. (Vanessa Serra Diaz)

Más, sin embargo, el proceso político no deja de ser intenso. Es que Dalmau Ramírez carga con la misión de lograr que su partido quede inscrito, tarea que no se ha alcanzado desde el 2004, y una tarea mucho más ardua, tratar de convertirse en el primer gobernante que tiene el PIP en sus 74 años de historia.

“Así que, la idea de poder las cosas que típicamente hago, que me gusta hacer y que me despejan, es mucho más difícil, es un reto. En términos familiares lo hemos pospuesto, porque hasta que pase el proceso electoral no tendremos oportunidad de hacer lo que nos gusta como familia, que es disfrutar de la playa, de nuestros recursos naturales, particularmente en el área de Luquillo que es donde siempre hemos tenido la familia un apartamento”, contó.

Dalmau Ramírez, un amante de la música “heavy metal” y de 47 años, explicó que cuando tenía tres años su abuelo compró el apartamento de Luquillo. Comentó que cuando el patriarca falleció, su esposa y él decidieron comprarlo.

“Lo que hacemos para distraernos es participar de actividades playeras, disfrutar de lo que son los recursos naturales. A los nenes le gusta explorar cuando vamos a Luquillo, caminamos por toda la zona de la playa, llegamos hasta el área de La Pared para disfrutar de la gente surfeando, del buceo, el uso del kayak. Así que nos encanta la playa. Nos da mucha paz y nos da la oportunidad, como familia, de un poco disfrutar, mientras nos despejamos”, resaltó.

Dalmau dijo que en su “play list” tiene pegado la recopilación de temas musicales que lanzó a finales de agosto Metallica, su grupo favorito. (Vanessa Serra Diaz)

Ahora que casi no puede escaparse a Luquillo, el senador por acumulación hace ejercicios en su residencia con su hijo Gabriel o camina por su urbanización. En estas actividades “me distraigo, me despejo”, comentó.

“Es un rato para mí, de escuchar música. Es ese momento de uno cuidarse uno mismo, reorganizar pensamiento y al mismo tiempo, pues, cuidar un poco la salud”, agregó.

¿Qué música contiene ese ‘play list’ de este candidato a la gobernación? Pues, tiene pegado la recopilación de temas musicales que lanzó a finales de agosto Metallica, su grupo favorito, con la sinfónica de San Francisco.

“Yo lo que busco cuando me quiero distraer es un complemento, un balance, entre lo que puede ser despejarme, quitar un poco de encima la presión de las obligaciones diarias como senador, como candidato ahora a la gobernación, pero al mismo tiempo buscar la manera de complementarlo con actividades que pueda participar la familia, particularmente Gabriel y Sofía. Así que por eso me viene perfecto cuando son actividades playeras o son actividades en donde estamos visitando, disfrutando de recursos naturales, porque ellos al mismo tiempo que se entretienen, aprenden y nos despejamos, lo compartimos en familia. Y lo que busco es eso, pacificarme”, resumió previo a comenzar a kayakear en la Laguna del Condado.

El independentista explicó que le gusta kayakear, porque le permite organizar sus ideas y ejercitarse a la vez.

“Siempre termino con mucha más energía, con mucho más balance, en términos de las obligaciones que tengo y los retos que tengo por delante”, explicó.

Listo para gobernar

En otros temas, Dalmau Ramírez dijo estar orgullo por haber presentado un proyecto de país balanceado con su propuesta de Patria Nueva, entre lo que es la protección de los recursos naturales que tanto ama y el desarrollo económico del país. Expuso que una de sus metas también es encaminar un proceso de descolonización.

“A lo que aspiro es que las futuras generaciones, las presentes generaciones, tengan un país que sea más justo, que responda a sus necesidades económicas y que, al mismo tiempo, desde la perspectiva de lo que debe ser un régimen democrático, que vivamos en la democracia, no como vivimos ahora mismo, que es en subordinación y en un régimen antidemocrático. Lo que está en juego en este país es quién va a asumir el liderazgo para administrar a Puerto Rico y dirigirlo a puerto seguro y yo estoy listo para gobernar”, manifestó.