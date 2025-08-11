El exsenador y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño(PIP), Juan Dalmau, fue dado de alta hoy, lunes, luego de que la pasada semana fuera internado en un hospital de la zona metropolitana al enfrentar complicaciones de salud.

Según reveló un comunicado de prensa de la colectividad, el también secretario general del PIP estuvo en cuidados intensivos desde el pasado jueves en la tarde en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan.

Ya hoy, regresó a su residencia, luego de que el tratamiento médico que se le administró fuera catalogado como “éxitoso”.

Dalmau “agradece profundamente las muestras de cariño y oraciones recibidas, así como la dedicación del equipo médico de la institución, quienes lo atendieron con profesionalismo y esmero”, lee la comunicación que publicó en sus redes sociales el PIP y que firma Calixto Negrón, oficial de comunicaciones del partido.

No se ha confirmado aún qué motivó la hospitalización de Dalmau, pero se anticipó que mañana, martes, el también abogado se pronunciará al respecto a través de sus redes sociales.