Forzado por su cuestionable desempeño en las fallidas primarias del pasado mes de agosto, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, presentó hoy su renuncia con efectividad inmediata.

La silla de la CEE, a solo dos meses de las elecciones, queda ahora vacante al igual que el cargo de presidente alterno del organismo electoral.

“No renuncio porque piense que alguna de las querellas presentadas contra mí tiene alguna probabilidad de proceder. De hecho, ya el Tribunal de Apelaciones desestimó la mayoría de ellas”, dijo Dávila en declaraciones escritas difundidas por la Oficina de Prensa de la CEE.

“En la palestra pública se han mencionado varias mentiras, injurias y calumnias sobre este servidor. Decir una mentira muchas veces no lo convierte en verdad. A los que han realizado estas expresiones les digo: Dios les bendiga. Gracias a todas las personas que me han apoyado durante estas semanas difíciles. Les agradezco su preocupación y sentido de hermandad”, reclamó el renunciante Presidente de la CEE.

Dávila encara el próximo martes una vista ante el panel de jueces del Tribunal de Apelaciones sobre dos querellas consolidadas del Partido Popular Democrático (PPD), que solicitan su destitución. Eran siete las querellas en su contra, cuatro de las cuales fueron desestimadas.

Esta mañana, el juez Dávila no se presentó a una reunión del pleno de la CEE con los comisionados electorales en la que había varios puntos en agenda sobre las avecinadas elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

“El bienestar de mi familia, amigos y hermanos de mi Iglesia, me llevan a tomar esta decisión. Oro al Señor por el bien de Puerto Rico, de la CEE y de los comisionados electorales. No quiero ser una distracción en este momento de nuestra historia. Ahora bien, debe quedar claro que en todo momento he actuado dentro del marco de la ley y teniendo como norte el mejor bienestar de Puerto Rico”, indicó en sus declaraciones escritas.

Dijo que ha continuado trabajando con los trámites para la elección general y sostuvo que “todo sigue su debido cauce”.

“Ya se solicitó al Departamento de Hacienda la autorización para realizar el pago anticipado que requirió PRINTECH, como condición para la impresión de las papeletas. Pido a nuestro Dios que el evento electoral del 3 de noviembre de 2020 se pueda dar como nuestro pueblo merece”, dijo para agregar que “esto requerirá el trabajo en equipo” de todos los partidos políticos en la CEE.

“Independientemente de las circunstancias, para mí ha sido un honor poder servir al Pueblo de Puerto Rico desde la CEE”, agregó el ahora ex presidente de la CEE.

En tanto, el Partido Nuevo Progresista (PNP), en mayoría, impulsa como primer candidato para presidir la CEE al juez superior de Bayamón, Juan Negrón, aunque también se bajaran otros dos nombres.

Los comisionados de minoría tienen hasta mañana viernes para contestar un referéndum sobre la candidatura de Negrón para llenar la vacante.