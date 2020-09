El nombramiento del secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto para el cargo de Contralor de Puerto Rico enfrentará problemas de confirmación en la Cámara de Representantes, aseguró esta tarde el presidente de la Comisión de Salud del cuerpo legislativo, Juan Oscar Morales.

El representante novoprogresista dijo a Primera Hora que Soto se opuso públicamente a la investigación que como legislador de la mayoría dirigió el pasado mes de mayo sobre los contratos millonarios del Departamento de Salud para la compra de pruebas fallidas del COVID-19. Morales le pidió a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced que retire la nominación.

El cargo de Contralor por su envergadura en el esquema de gobierno de Puerto Rico, requiere ser confirmado por Cámara y Senado. El nombramiento es por un término de 10 años.

“Estoy en contra y tengo razones muy poderosas. Este señor fue el mismo que mientras yo estaba haciendo la investigación de los contratos para las pruebas del COVID-19 se paró frente a la prensa a criticar una investigación de posibles actos de corrupción. ¿Con qué standing pretende ahora ser Contralor cuando hace cuatro meses atrás decía que la investigación que nosotros hacíamos en la Cámara era politiquera?”, cuestionó Morales.

“Me pregunto, ¿cuándo sea Contralor va a ser selectivo, va a investigar lo que él crea necesario y si es en contra de una persona que él conozca, no lo va a hacer? ¿A unos sí y a otros no? No tiene carácter para ocupar esa posición, le queda grande. Le pido a la Gobernadora que antes que la Cámara pase juicio, le pido de favor, que retire ese nombramiento”, sostuvo el legislador de la Palma.

Dijo que el nombramiento le causó sorpresa pues considera que el nominado “no tiene la experiencia, el standing, la preparación y está inhabilitado” para ocupar el cargo.

“Es una muy mala decisión de la gobernadora y no puede ser confirmado. En medio de la emergencia le envié varias comunicaciones sobre cómo se estaba trabajando con la pandemia, le hice unas sugerencias y no tuvo la cortesía de contestarme. No hubo ni una sola llamada. Yo pretendía que se evaluaran mis sugerencias, no que se hiciera todo”, expresó Morales.

“No es nada personal, es el puesto que va a ocupar esta persona, que es por 10 anos y lo que representa ese puesto para Puerto Rico. Este señor va a ser selectivo, eso fue lo el que el proyecto cuando yo hacía la investigación sobre los contratos de Salud. Quisiera saber la opinión de él ahora, después de nosotros haber emitido el informe (que contiene referidos al Departamento de Justicia, al Panel del Fiscal Especial Independiente y a la Oficina de Ética Gubernamental)”, indicó.

¿El nombramiento va a tener escollos en la Cámara?, preguntó este diario.

“Cada legislador tiene la potestad de decidir, pero yo tengo una responsabilidad de hacerle saber el rol que él jugó en medio de la investigación del COVID-19 y eso nadie me lo va a impedir. Él decía que no había fundamento para hacer esa investigación”, sostuvo Morales.

Otro novoprogresista, el portavoz de la delegación en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló dijo que no tiene opinión aún sobre el nombramiento y que aguardará “por debido proceso”.

“Hay que dar espacio para nosotros evaluarlo en un caucus, en vistas públicas para que nos hable de su visión de la Contraloría. Ahora viene el proceso de desembolso de fondos de reconstrucción y ejecución de contrataciones a lo largo y ancho de Puerto Rico y la función del Contralor es auditar, fiscalizar”, sostuvo Rodríguez Aguiló.

Preguntado sobre las objeciones al nominado por no ser contador público autorizado, el legislador dijo que “ese no es un requerimiento constitucional ni la ley tampoco lo requiere, pero debe tener algún vínculo con lo que es la contabilidad y los asuntos fiscales”.