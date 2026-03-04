La empresa LUMA Energy, a cargo de la distribución y transmisión de energía eléctrica, anunció este miércoles la salida de su principal oficial ejecutivo, Juan Saca.

Se reveló que será sustituido por la comandante Janisse Quiñones, quien es una ingeniera natural de Caguas.

En la actualidad, Quiñones es la directora ejecutiva e ingeniera principal del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP, por sus siglas en inglés).

EL cambio de dirección ocurre luego de que el gobierno demandara a LUMA con la intención de cancelar el contrato.

Juan Saca estaba al frente de LUMA Energy desde el 2023. ( Carlos Rivera Giusti )

En comunicado de prensa, se precisó que el cambio será efectivo el 30 de marzo.

Como parte de la transición de liderazgo planificada, el actual CEO de LUMA, Juan Saca, servirá como asesor de Janisse y de la Junta de Directores de LUMA para ayudar a garantizar una transición ordenada, se indicó.

Quiñones es ingeniera mecánica, graduada de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y experta en manejo de emergencias. Ha ocupado puestos de liderazgo en algunas de las empresas de servicios eléctricos y de gas más grandes de Norteamérica, incluyendo Pacific Gas and Electric (PG&E) y National Grid. Recientemente se desempeñó como CEO y principal oficial de ingeniería del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, la empresa pública de agua y energía más grande de los Estados Unidos.

“Regresar a Puerto Rico para servir en este momento decisivo es tanto un honor profesional como un compromiso profundamente personal. Fortalecer y modernizar el sistema eléctrico de la Isla es esencial para el crecimiento económico, la seguridad pública y la calidad de vida. Junto al dedicado equipo de trabajo de LUMA, continuaremos construyendo un sistema energético más confiable, resiliente y transparente para todos los puertorriqueños”, expresó Quiñones.

Quiñones también sirvió en la Guardia Costera de los Estados Unidos durante más de dos décadas, retirándose con el rango de comandante, con especialización en manejo de emergencias y desastres. Posee un Bachillerato en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, así como una Maestría en Administración de Empresas (MBA) y otra en Estudios Avanzados en Relaciones Internacionales.

Saca estuvo al frente de LUMA desde el 2023. Bajo su liderato, LUMA ha invertido más de $2.5 mil millones para estabilizar y mejorar el sistema de transmisión y distribución.

Por su parte, Juan Saca dijo: “Ha sido un privilegio liderar a LUMA como presidente y CEO durante casi tres años, junto a un extraordinario equipo de cerca de 4,000 profesionales del sector eléctrico, comprometidos con Puerto Rico y que trabajan incansablemente para estabilizar y mejorar el sistema de transmisión y distribución, y así ofrecer un mejor servicio al pueblo de Puerto Rico”. Aunque aún queda trabajo por hacer y enfrentamos retos importantes, hemos establecido una base sólida y logrado avances significativos en la transformación del sistema eléctrico. Estoy convencido de que el futuro de LUMA es prometedor bajo el liderazgo de una ejecutiva tan destacada como Janisse.”