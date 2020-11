El senador electo por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza, aceptó este miércoles que decidió retirar su intención de convertirse en el presidente del Senado, pues reconoció que no tenía los votos para prevalecer en una votación ante José Luis Dalmau.

“No tenía los votos. Eso fue. Yo tanteé las aguas, no tenía los votos y entonces no quise someter el grupo a una votación para no crear bandos. Si entiendo que no tengo los votos, pues, vamos a dejarlo ahí”, aceptó en entrevista con Primera Hora.

Su determinación, tomada durante la mañana, fue conversada con Dalmau, según trascendió.

Por otro lado, Zaragoza, quien fue secretario de Hacienda bajo la administración de Alejandro García Padilla, aceptó que le comunicó a Dalmau desde agosto su interés de hacerse cargo de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, alegó que la negociación de este cargo no medió en su determinación para desistir presidir el Senado.

“Yo le expresé mi interés de hacerlo y él me dijo que, obviamente, pareando mi experiencia con la necesidad de la Comisión, pues yo era el candidato idóneo”, expuso.

Zaragoza también se mostró disponible para ser vicepresidente del Senado. Sin embargo, ninguna de las comisiones ni la vicepresidencia se seleccionaron durante el conclave de los senadores electos que se realizó en la sede del PPD, en Puerta de Tierra.