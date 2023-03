El senador Juan Zaragoza Gómez acusó hoy al gobernador Pedro Pierluisi de un patrón de negligencia y falta de voluntad para defender las leyes y la política pública de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“La decisión reciente del Tribunal Federal anulando las enmiendas a la reforma laboral de 2017, Ley 41-2022, nos revela lo que ya se ha convertido en un patrón del gobierno del Partido Nuevo Progresista desde hace años”, expresó el senador popular en conferencia de prensa en el Capitolio.

Zaragoza sostuvo que en esta decisión, la jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain, indicó que “el gobierno de Pierluisi y AAFAF en particular, no hicieron esfuerzo alguno por defender la Ley 40-2022 y aportar estudios o evidencia de que la misma no iba a alterar el plan fiscal del gobierno”.

“Así que más allá de intercambiar unas comunicaciones con la JSF, el gobierno de Pierluisi y AAFAF demostraron que tenían poco interés en defender una ley a favor de los trabajadores y se deja sin efecto la ley porque AAFAF no sometió un estimado del costo fiscal. En ese sentido la JSF gana el caso en el pasillo del tribunal”, dijo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

“Esto es por diseño, lo que hace es que el gobernador se enfrenta con leyes con las que no está de acuerdo, pero le conviene políticamente firmarlas, las firma, se saca la foto, se vira y le dice a AAFAF, ‘no sometas la información, no hagas nada’. Cuando baja el telón, cuál es el resultado de la obra: la Junta dejó sin efecto la ley. Quién queda mal: la Junta; quién queda bien: el Gobernador. Esto pasa una y otra vez. Mi planteamiento es que esto es planificado”, dijo Zaragoza.

Según el senador en 2019 la JSF le anuló al gobierno del PNP cuatro leyes en el área de la salud por “no defenderlas con evidencia, como requiere la ley PROMESA”.

El ex Secretario de Hacienda dijo también que “la inacción y falta de voluntad de Omar Marrero para defender nuestras leyes lo convierten en cómplice y colaborador de la JSF”

“La AAFAF se está abrogando un poder de veto inconstitucional. Marrero y la AAFAF le están entregando un puñal a la JSF para que nos anulen las leyes autorizadas por los líderes electos de Puerto Rico y si Marrero no está dispuesto a defender nuestras leyes, lo mejor es que renuncie ya a AAFAF y llegue otro funcionario al que le interese proteger a la democracia puertorriqueña”, sostuvo Zaragoza