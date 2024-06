El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza, se vio obligado a votar manual este domingo, luego de que la máquina de escrutinio electrónico –la única disponible– se apagó mientras ingresaba su primera papeleta.

“La máquina se fue del aire, se apagó. Obviamente, extrapolé a toda la isla, y pensando en la gente que está en la fila, que no se vaya a desanimar”, expresó el senador, quien aseguró que el escollo no le tomó por sorpresa, pues “las máquinas fallan”. “No creo que la máquina me conozca”, bromeó.

Poco después de las 11:30 a.m., Zaragoza llegó acompañado de su familia a ejercer su derecho al voto en el Centro CeDIn, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Varios electores populares lo esperaron para saludarlo a la entrada del colegio de votación.

Antes de que la máquina se apagara, Zaragoza tuvo que votar nuevamente, porque la máquina no aceptó su papeleta, porque marcó la “X” bajo su foto y nombre por fuera del cuadro blanco disponible.

Previo a votar, el exsecretario del Departamento de Hacienda afirmó sentirse “relax”. Sobre el proceso electoral, comentó que ha recibido “señales” de que el proceso no está corriendo adecuadamente, incluido que no hay servicio eléctrico en varios colegios y que algunas máquinas de escrutinio electrónico no están funcionando. Esto último, lo confirmó mientras votaba.

A la pregunta de qué le diría a aquellos electores que a esta hora no se han decidido por votar, expresó: “Que estén conscientes de que al Partido Popular se le va la vida en esta elección. Yo sé que ese discurso lo han oído antes, pero en el campo de juego político que hay hoy en Puerto Rico, con estos partidos emergentes que ya no son tan emergentes, el Partido Popular no se puede dar el lujo de perder tres elecciones seguidas”.

“Así que tienen que votar con consciencia, y tienen que votar, sobre todo, pensando en qué candidatos le pueden ganar al PNP (Partido Nuevo Progresista). En el caso de la gobernación, el único popular que le puede ganar al PNP es Juan Zaragoza”, enfatizó.

En cuanto a la unidad de la Pava, el senador opinó que los populares están tranquilos por el tono de la campaña que se llevó entre él y su rival, el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz.

Si bien anticipa unión en el PPD, Zaragoza se mostró confiado en que prevalecerá en la contienda primarista, a la que espera asistan a votar unos 250,000 populares. De paso, anticipó que acudiría a la sede del partido, en Puerta de Tierra, gane o pierda.

Electores optimistas en que habrá unión

A las 10:40 a.m., 102 electores del PNP habían votado en el Centro CeDIn, versus unos 75 que hicieron lo propio en el único salón disponible para los votantes del PPD.

Todo corría con normalidad en los salones de votación del PNP. Sin embargo, al otro lado del pasillo, en el salón de votación del PPD, los electores tenían que firmar en las listas, pues la computadora asignada para hacer el proceso en línea no permitía completar el trámite.

Un puñado de electores –de ambos partidos– que conversaron con El Nuevo Día aseguraron sentirse confiados en que sus respectivas colectividades llegarán unidas a las elecciones generales de noviembre.

“Creo que al final, el que gane, que prevalezca, los electores que pierdan se unan al que gane. Creo que eso es parte de la democracia, y uno tiene que aceptar la democracia. Creo que sí (va a salir unido). De mi parte, si no prevalece por quien voté, me voy a ir con quien gane”, expresó Luis Rodríguez Delgado, de 65 años, quien participó en la primaria del PNP.

Por su parte, Evelyn Díaz, de 77 años, indicó que salió a votar a pesar de la lluvia para demostrar que el PPD sigue vivo. “Oigo tanta cosa, que si el Partido Popular está muerto, que si los electores no quieren participar, pues por lo menos quiero hacer un punto de que sí, estoy aquí, que me cuenten, que todavía hay populares”, mencionó.

En tanto, Josefina Ramos, de 79 años y partidaria toda la vida de PNP, compartió que acudió a votar porque “tengo muchas preocupaciones sobre el país, considero que las cosas no se han hecho correctamente, y me molesta más aún cuando es la época en que más dinero hemos tenido. Tengo muchas interrogantes y quisiera un cambio”.

Aunque el candidato por quien votó no salga electo, aseguró que votaría bajo la insignia de la Palma en noviembre.