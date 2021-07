El capítulo de jubilados y jubiladas de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), emplazó hoy al gobernador Pedro Pierluisi y a los presidentes del Senado, José Luis Dalmau y de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, a que pidan en el tribunal la desestimación de la demanda que instó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en reclamo de que se anule la Ley para el Retiro Digno.

La JSF radicó una demanda la semana pasada en el Tribunal Federal en la que solicita que se anule la Ley 7 de 2021, firmada el pasado 9 de junio por el Gobernador bajo el alegato de que el estatuto es inconsistente con el plan fiscal.

PUBLICIDAD

“Hay alternativas para defender la ley. No solamente se puede defender en la calle, sino que se puede defender en los tribunales y ya no es tiempo de que el esclavo cuestione que la cadena me apriete, no, hay que cuestionar la legalidad de las cadenas y eso le toca a la Legislatura y al gobernador Pedro Pierluisi”, dijo el abogado Rolando Emanuelli, en unión a varios jubilados y jubiladas en una conferencia frente al Capitolio.

Emanuelli dijo que tanto el gobernador como los líderes legislativos pueden pedir la desestimación de la demanda bajo el reclamo de que la Ley Promesa “es inconstitucional”.

Sostuvo que si la JSF prevalece en el litigio y se anula la ley “por no haber hecho esos planteamientos, ellos son los responsables de la debacle que va ocasionar el ajuste de las pensiones y el futuro de los trabajadores del gobierno de Puerto Rico”.

El abogado indicó que “se piensa” recortar el 8.5 por ciento de pensiones mayores de $1,500.00, pero añadió que también se debe tomar en consideración los aumentos a la luz, agua, peajes y “el aumento general al costo de la vida que viene con las medidas de austeridad”.

El portavoz del capítulo de Jubilados y Jubiladas de la FMPR, Pedro Pastrana Ortiz dijo que la Ley del Retiro Digno establece una política pública de cero recortes a las pensiones y la protección de los servicios esenciales al pueblo.

“Con esta ley le viramos la tortilla a los bonistas buitres. Con esta medida ponemos la gente, las pensiones, la salud, educación, seguridad y el desarrollo económico de Puerto Rico antes que el pago de una deuda que no es nuestra”, indicó Pastrana Ortiz al tiempo que anunció que el próximo 13 de julio se proponen realizar una manifestación frente a las oficinas de la JSF en la Milla de Oro, en Hato Rey.

PUBLICIDAD

“Llegó el momento de la definición. Esta medida tiene el respaldo del País y el gobernador y los legisladores tienen la obligación y la oportunidad histórica de colocarse al lado de Puerto Rico”, agregó.

El ex presidente de la FMPR, Rafael Feliciano sostuvo por su parte, que la ley 7 de 2021, “va más allá del retiro digno ya que incluye una propuesta alterna de cómo ajustar la deuda de Puerto Rico”.

“Fue una ley que elaboramos un grupo de compañeros se la entregamos a la representante Lourdes Ramos y ella la acogió”, dijo . Sostuvo que el estatuto propone una forma distinta de cómo ajustar la deuda “privilegiando los servicios públicos , todo lo que es la vida del pueblo y de lo que sobre se le pagará a los demás, pero la Junta está haciendo lo inverso, está garantizándole dinero a la gente de afuera y si sobra, entonces el pueblo y eso no es correcto”.