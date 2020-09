Los dos jueces juramentados hoy para tomar las riendas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no pudieron ofrecer garantías, pero aseguraron que hasta el momento no han identificado ninguna falla que impida que las elecciones generales se puedan celebrar el próximo 3 de noviembre.

El nuevo presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer y la presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera informaron esta tarde en su primera conferencia de prensa al País que actuarán como una dupleta y que trabajarán junto con los comisionados electorales para devolver la confianza al pueblo puertorriqueño en el sistema electoral que quedó en entredicho en las fallidas primarias del 9 de agosto.

“Esto no es un comienzo ordinario como un primero de julio con varios años para poder prepararse para este evento, si tengo que decir que lo más importante es que todos con los que nos hemos tropezado tienen esa disposición y ese deseo de eliminar esa incertidumbre que tiene nuestro pueblo de que se lleve a cabo este evento el 3 de noviembre. Todos tienen la voluntad, por lo menos, así nos lo han dejado saber y todos parecen estar de acuerdo en que debemos devolverle la confianza al pueblo con lo que ha ocurrido en cuanto a los eventos electores”, dijo Rosado Colomer.

A la pregunta de si podían asegurar que los comicios generales no tengan que ser atrasados, el juez superior de Ponce sostuvo que ahora mismo “no ha podido identificar algo que me diga que (el evento) no se va a poder llevar a cabo”. No obstante, dijo que “el término asegurar es uno muy fuerte, que requiere que hagamos una evaluación un poco mayor sobre lo que es el proceso”.

“He dicho que de ordinario lo que se ve es hacer la marca en la papeleta y esto conlleva un andamiaje anterior que es lo que estamos evaluando, dónde está el proceso particularmente porque hay unos procesos paralelos”, sostuvo.