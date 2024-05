El juez de la Sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de San Juan, Anthony Cuevas Ramos, anunció esta tarde que las partes en el pleito que entabló la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón contra la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo por excluir a una de las integrantes de su equipo de campaña del conteo de voto adelantado, llegaron a un acuerdo.

Cerca de las 2:30 de la tarde, después de escuchar los argumentos en torno a la solicitud de desestimación presentada por la parte demandada, el juez pidió a los abogados, Verónica Ferraiouli, en representación de la comisionada residente, Francisco González Magaz, en representación de la comisionada novoprogresista y Jason Caraballo, en representación de la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera que se reunieran en cámara en busca de un acuerdo.

“Creo que esto se puede dialogar, tenemos que pasar estos tres días tranquilos y buscar la manera de tomar un poquito más de Serenita, Agua de Azahar y cositas así para calmarnos. No me gustaría sentir que se va a repetir la situación de las primarias anteriores por estas situaciones. Y que cualquier planteamiento posterior que tengan, que se presente después del escrutinio y entonces presenten los recursos que entiendan, si se tiene que impugnar la elección o no y no estar deteniéndonos en esto”, sentenció el juez desde la Sala 904 del tribunal.

Cerca de las 4:30 de la tarde, el juez regresó a sala para informar que participó en la reunión con las partes y que acordaron que la funcionaria Raquel Cruz Viana podrá participar de todos los procesos electorales excepto en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA), donde podrá reincorporarse, una vez comience el conteo de votos.

“Vamos a retener jurisdicción sobre el asunto hasta que concluya el proceso y escrutinio para velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos”, sostuvo el juez Cuevas Ramos, quien dictó sentencia del acuerdo, pero dejó abierto el caso.

La parte demandada había solicitado la desestimación de la demanda bajo el alegato de que el recurso de revisión es tardío y que el tribunal no tiene jurisdicción para atender la controversia y que faltan partes indispensables, como el gobernador Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista (PNP).

En los argumentos iniciales, la licenciada Ferraiouli indicó que radicaron el recurso de revisión porque la determinación de la comisionada electoral novoprogreista de sacar a la funcionaria Cruz Viana como parte del equipo de representantes voluntarios de Jenniffer González, “es contraria a derecho, al reglamento del PNP, a la Comisión de Primarias y lacera los derechos de un aspirante”.

La abogada dijo que el recurso “no es tardío” porque cuando la comisionada del PNP removió a Cruz el pasado 9 de mayo, no había un proceso de votación ni de escrutinio en la Juta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA). “Se nos dijo que mientras no estuviera corriendo la votación o escrutinio nosotros no teníamos derecho a tener funcionarios allí, eso fue lo que nos dijo la Presidenta. Este pleito era prematuro en este momento”, sostuvo.

A preguntas del juez, Ferraiouli dijo aunque en este momento, la comisionada residente tiene otros representantes en la JAVAA, entre ellos, los abogados Aníbal Vega Borges y Ángel Cintrón, “Raquel es la funcionaria de más experiencia y puede ser un escollo para cosas que estén ocurriendo”. Añadió que los observadores “pueden mirar, pero los representantes tienen derecho a tocar las papeletas y participar del proceso de escrutinio”.

“Para la campaña de Jenniffer González, Raquel es indispensable... Hay múltiples situaciones bien serias que se están dando en JAVAA que probablemente terminen ante usted (el juez) y hasta en Sala de Investigaciones (del tribunal). Ella (Raquel) ha demostrado que tiene la experiencia y estos son los derechos de Jenniffer González y son los que se van a respetar”, sostuvo Ferraiouli.

“La experiencia cuenta y eso es lo que la aspirante está defendiendo en este caso. Lo que ha ocurrido es que Raquel ha defendido los derechos de la aspirante”, agregó.

Pero, el abogado de la comisionada electoral del PNP reclamó que el recurso de revisión se instó de manera tardía en el tribunal, porque la parte demandante tenía un plazo de 48 horas para hacerlo y no lo hizo. Dijo también, que no se incluyó “partes indispensables” en el pleito.

“Había un problema con la conducta de la senadora Cruz, hay declaraciones juradas. Qué derecho tenia ella cuando estaba posteando en Facebook que a la comisionada electoral le quedaban 25 días para que se fuera. Esto no es defender derechos”, dijo González Magaz.

Indicó que “el diálogo se intentó, la comisionada electoral se reunió tanto con Cruz como con Vega Borges y les advirtió que la conducta no era aceptable, la conducta persistió y la comisionada tuvo que tomar la decisión que tomó”.

El licenciado Caraballo dijo por su parte, que la Presidenta alterna de la CEE determinó que el organismo electoral no tenía jurisdicción sobre la controversia y que se llegara a un diálogo.