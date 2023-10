Tras más de 40 años sumidos en un pleito de clase incoado por padres de estudiantes de Educación Especial, el Departamento de Educación (DE) se anotó un triunfo esta semana al lograr que la jueza María Cabrera Torres, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, les eliminara la vigilancia directa de 11 de las estipulaciones que debían cumplir como parte de este largo caso judicial y que están relacionadas a las áreas de evaluación inicial a estudiantes, divulgación de servicios y transportación.

Esta determinación se dio a pedidos de la agencia. Permitirá, según reconoció la secretaria asociada interina del programa de Educación Especial, Noelia Cortés, enfocarse en mejorar la prestación de servicios.

PUBLICIDAD

“No hay un impacto, como tal, mayor para las familias, porque el tema de cierre de las estipulaciones es uno administrativo. La obligación del Departamento va a continuar con las familias, igualmente con los estudiantes que se van a seguir beneficiando de los servicios. Lo que estamos dando es apertura a poder entender que mientras más fases se van cerrando, mayor disponibilidad vamos a tener a esos servicios directos para nuestros propios estudiantes del programa”, señaló la funcionaria en entrevista con Primera Hora.

No obstante, la decisión judicial causó el malestar de los padres involucrados en el pleito de clase, quienes ya ordenaron a sus representantes legales a apelar la determinación.

“Nosotros la consideramos una decisión errada, que va a en detrimento de la población estudiantil y de asegurar que de veras el DE dé cumplimiento a las estipulaciones y se mantenga ese hilo de supervisión del tribunal para obligar al DE al cumplimiento. No hay una buena fe del DE de cumplimiento. Tiene que seguir con el policía encima”, manifestó la portavoz del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, Carmen Warren.

Fue este miércoles que a los padres involucrados en el pleito clase les llegó la notificación de que ya Educación no tendrá que preparar informes y justificar el cumplimiento de estas 11 estipulaciones. Unidas a otras estipulaciones que a través de los años también se han cerrado, la agencia vio disminuida de 87 a 64 las áreas en las que la monitora designada al pleito, Pilar Beléndez Soltero, deberá prestarle atención y determinar si Educación cumple o no.

PUBLICIDAD

La determinación de la jueza, sin embargo, no exime a Educación de pagar $11,000 diarios en multas por los reiterados incumplimientos que han tenido en este pleito de clase iniciado en el 1982 por Rosa Lydia Vélez, una madre de una niña que recibió el servicio de Educación Especial.

Uno de los abogados del pleito, Erik Rosado Pérez, señaló que estas multas “tienen que ver con áreas que estamos fortaleciendo”. Una de las que mencionó es la de servicios compensatorios tras el cierre decretado por la pandemia del COVID-19.

No supo indicar cuándo la agencia verá disminuida estas multas, que aumentaron en octubre de 2021 por orden de la jueza a $11,000 diarios. Anteriormente, la multa estaba fijada en $5,000 diarios.

Desde este aumento en multas registrados, Educación ha mejorado sus puntuaciones en cumplimiento. De hecho, el último informe que dio a conocer el exsecretario Eliezer Ramos Parés días previos a su renuncia fue la segunda mejor nota que se ha anotado la agencia a lo largo de los años.

Según el tracto del caso, DE pasó de un nivel de cumplimiento de las estipulaciones que se evalúan de 2.88 para el año fiscal 2018-2019, a 2.31 para el 2019-2020 y 2.81 para el 2020-2021. Al medir el año fiscal 2021 a 2022, Educación ascendió a 3.02 en su nivel de cumplimiento, que se cataloga como satisfactorio.

Para cerrar estipulaciones, Educación debe mantener por tres años seguidos un cumplimiento de 4 puntos, explicó la Yajaira Gracia, quien es consultora en el DE.

PUBLICIDAD

Rosado Pérez, por su parte, detalló que las estipulaciones cerradas en su mayoría estaban relacionadas a informar a los padres, a la comunidad en general y a los propios empleados de la agencia los servicios a los que tienen derecho los estudiantes de Educación Especial. Las referentes a las evaluaciones iniciales están relacionadas a los términos y cómo se prestan estos servicios. Mientras, en la transportación se tocó aspectos como que el proveedor de servicio no tiene que ser mediante un porteador, sino que puede ser a través del propio padre o mediante becas de transportación, entre otros.

El abogado dejó claro que, al eliminarse la vigilancia directa del tribunal en estos puntos, “no hay ningún servicio que se cierra. Al contrario, el servicio continúa activo. La única diferencia es que el asunto del reporte e informe para manejar el proceso de monitoría (del tribunal) no se tiene que atender cuando se archivan las estipulaciones”.

El cierre paulatino de estas estipulaciones llevaría a que se finalice el caso. Pero, Rosado Pérez no se aventuró a establecer cuándo llegaría ese momento.

Por su parte, Gracia indicó que, el no tener que designar personal a preparar estos informes para el tribunal, le permite al DE “dar seguimiento a servicios que todavía no están en cumplimiento y queremos llevar a cumplimiento”.

Para mejorar los servicios a los estudiantes y padres de Educación Especial, la secretaria asociada anunció que se ha creado un “task force” para atender diversas áreas de interés tanto en este pleito judicial como del funcionamiento del programa. Van desde la prestación de servicio hasta el área de finanzas y recursos humanos.

PUBLICIDAD

Además, Educación espera poder inaugurar en un mes una línea de llamadas para que los padres puedan orientarse, quejarse o requerir servicios sin tener que estar buscando por todos lados qué división le puede atender.

“El interés es que veamos cambios positivos en el programa de Educación Especial, que tenemos a todos trabajando con el compromiso de poder cumplir con los servicios educativos y adeudados a nuestros estudiantes del programa. Esta es mi meta, hacia eso voy dirigida”, señaló la secretaria asociada de Educación Especial.

Pero, Warren no se mostró del todo complacida con los alegados cambios realizados en Educación para intentar mejorar la prestación de servicios bajo el programa de Educación Especial. Mencionó, por ejemplo, se designó “a la misma gente que siempre” como parte del “task force”.

Aceptó que “no son cambios los que van a facilitar el cumplimiento. Hay que ejecutar”. Por ello, señaló que el tribunal no puede dejar de vigilar a Educación para que ejecute y cumpla.

“Nuestra experiencia es que, si deja de observar a la persona que cotidianamente incumple, porque hiciste un aguaje, no puedes pensar que esa persona va a seguir cumpliendo, porque ya no lo vigilas. Históricamente, el DE ha incumplido y seguirá incumpliendo, sobre todo, si no tiene una vigilancia permanente y esa vigilancia está limitada a los documentos que ellos mismos someten. Es una vigilancia de papel”, reprochó Warren.

A modo de ejemplo, criticó el que se haya eliminado la estipulación que establece que el transporte no sólo lo daría un proveedor de servicio, sino que se le puede desembolsar al padre. Es que comentó que “el Departamento pasa meses y años sin pagar. Pero, aparece que se ha gestionado el pago y con que se ha gestionado es suficiente como que hay cumplimiento. El cumplimiento es cuando es un desembolso real y a tiempo”.

PUBLICIDAD

¿Desea contactar al “task force” de Educación Especial?

- Unidad de Apoyo a la Comunidad y Divulgación: Atención a padres que buscan servicios y orientación en la Secretaría de Educación Especial

Líder: Ángel L. Tardy Montalvo

Email: tardyma@de.pr.gov

Teléfono: 787-759-2000 ext. 4627555

- Apoyo al área de divulgación: Divulgación de servicios para los estudiantes en escuelas privadas y campañas de concienciación.

Líder: Wanda L. Álvarez Montero

Email: alvarezmw@de.pr.gov

Teléfono: 787-759-2000 ext. 4625516

- Unidad de Recursos Humanos: Análisis, petición y asignación de puestos para maestros y especialistas.

Líder: Janette Rivera Ortiz

Email: rivera_jan@de.pr.gov

Teléfono: 787-759-2000 ext. 4627558

- Apoyo con Asistentes de Servicios al estudiante: Apoyo al Área de Recursos Humanos de la Secretaría Asociada de Educación.

Líder: Roxana B. Vizcarrondo Casiano

Email: vizcarrondocr@de.pr.gov

Teléfono: 787-759-2000 ext. 4627501

- Unidad de Monitoria y Cumplimiento: Liderar los procesos de monitoria federal y estatal en las regiones educativas, escuelas públicas y en las escuelas privadas que reciben fondos del Programa por concepto de compras de servicios educativos, reembolsos y pagos directos.

Líder: Daiber N. Carrión Muñoz

Email: carrionmdn@de.pr.gov

Teléfono: 787-759-2000 ext. 4627539

- Apoyo a la Unidad de Monitoria y Cumplimiento: Apoyo con el cumplimiento del caso Rosa Lydia Vélez vs el Departamento de Educación.

Líder: Jessica Santiago Santana

Email: santiagosjes@de.pr.gov

Teléfono: 787-759-2000 ext. 4627534

- Unidad de Administración: Administración del presupuesto federal y estatal en coordinación con la Oficina de Presupuesto Central.

Líder: Enid Díaz Nieves

Email: Diaz_Enid@de.pr.gov

Teléfono: 787-759-2000 ext. 4627508

- Apoyo a los procesos fiscales: Coordinación y seguimiento con el área de compras y el área de finanzas de nivel central para agilizar los procesos de pagos de facturas y contratos.

PUBLICIDAD

Líder: Félix A. Pérez

Email: perezrf@de.pr.gov

Teléfono: 787-759-2000 ext. 4627519

- Unidad de Docencia y Asistencia Técnica: Fortalecer los recursos disponibles para asistencia técnica a las regiones educativas por medio de especialistas en las áreas medulares educativas.

Líder: Juliana Rosado Vázquez

Email: rosadovj@de.pr.gov

Teléfono: 787-759-2000 ext. 4627524

- Unidad de Asistencia Legal: Propiciar que los procesos de conciliación que son parte de las querellas administrativas se lleven a cabo en el término establecido por la reglamentación federal.

Líder: Jocelyn N. Carrasquillo Rivera

Email: carrasquillorj@de.pr.gov

Teléfono: 787-759-2000 ext. 4627531

- Unidad de Desarrollo de Políticas: Desarrollar políticas públicas y diligenciar servicios para las poblaciones elegibles a la Ley de Rehabilitación, sección 504; la atención de estudiantes dotados y estudiantes con doble excepcionalidad.

Líder: Jessica Díaz Vázquez

Email: diazvj@de.pr.gov

Teléfono: 787-759-2000 ext. 4627538

- Unidad de Asistencia Tecnológica: Monitoreo del cumplimiento de los Comité Asesor de Asistencia Tecnológica (CAAT) en los diferentes estatus que se presentan en la plataforma.

Líder: Virgen M. Millán de Jesús

Email: millandj@de.pr.gov

Teléfono: 787-759-2000 ext. 4627538