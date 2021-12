El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, se reunió hoy con más de 40 empleados de confianza en el ayuntamiento y les pidió la renuncia a todos, mientras evalúa los requerimientos de información solicitados, a solo horas de iniciar su gestión.

En entrevista con Primera Hora, el ejecutivo municipal reveló que también se reunió con un ayudante ejecutivo que se encarga de los requerimientos de la Oficina del Contralor, quien confirmó la existencia de dos investigaciones pendientes que serán referidas al Departamento de Justicia y otras autoridades pertinentes.

“De esa conversación surgió que hay dos investigaciones pendientes, me mencionó nombres que no te puedo decir por el hecho de la confidencialidad, yo los conozco. La Oficina del Contralor recesó, regresan en enero. El periodo de la auditoría era hasta septiembre y a base del tiempo, yo creo que ya ellos tienen un trazo de auditoría que yo sé que van a ser referidos al Departamento de Justicia o a cualquier otra entidad”, asintió Alicea Vasallo en su primer día en el ayuntamiento.

Admitió que desde hace dos semanas conocía del panorama legal del ayuntamiento, por lo que se dedicó junto a sus abogados, a preparar los requerimientos de información en vías de iniciar la transición interna. Por eso solicitó una reunión con el personal de confianza del exalcalde Félix “El Cano” Delgado y de todo aquel que ocupe un puesto de esa naturaleza.

Delgado se declaró culpable en la esfera federal de participar de un esquema de corrupción gubernamental.

“Allí había entre 40 a 45 personas; a 20 de ellos se le entregó un requerimiento de información que van a estar siendo entregados este miércoles. Se le solicitó la carta de renuncia efectivo hoy (ayer) a todos y cada uno de ellos para ser evaluados de conformidad a los requerimientos de información que vamos a recibir. Todos ellos van a ser evaluados a base de sus méritos y su trayectoria”, manifestó.

“Tengo que reconocer públicamente que casi el 80% o el 90% de esos empleados son parte de la gran obra financiera, presupuestaria, administrativa y de desarrollo económico y de salud que hizo Félix ‘El Cano’ Delgado… eso es algo que yo no puedo esconder, eso está ahí y la gente está bien contenta con eso. Lo que no estoy contento es con la otra parte, eso tajantemente. Allí hay personas que desconocían de este esquema de corrupción y muchos de ellos plantearon indignación, bochorno, porque trabajaron para un alcalde que los defraudó finalmente”, resaltó.

Igualmente, anunció la implementación de sendas órdenes ejecutivas que darán autonomía a la Oficina de Auditoría en la preparación de sus informes, además de prohibir que los casi 700 empleados municipales participen en actividades políticas en y fuera del pueblo. Eso incluye a la Policía Municipal.

“Dentro de esa independencia le estoy prohibiendo, mediante esta orden ejecutiva, que realicen y participen de actividades políticas dentro del municipio y de cualquier otro municipio, so pena de radicación de cargos administrativos. Igualmente, le voy a dar una autonomía a la Policía Municipal de Cataño a esos mismos efectos, de que no van a estar participando de actividades políticas de ningún candidato, si en un futuro aparece alguien”, acotó.

De otra parte, el nuevo alcalde detuvo el pago de todas las facturas, con excepción de aquellas “que tengan que ver con la salud y la seguridad”.

“La corrupción es un síntoma, es como las enfermedades. Aquí se van a establecer controles internos y controles alternos, aquí los contratos los voy a firmar yo, no lo va a firmar ninguna otra persona. Aquí las facturas las voy a firmar yo. Tengo una serie de facturas pendientes para revisar porque paralicé todos los pagos de servicios profesionales consultivos. Solamente se van a pagar aquellos que tengan que ver con la salud y con la seguridad”, expuso.

“Hoy me llevo para mi casa todos los contratos que están pendientes. Entre hoy y mañana anunciaré qué contratos estaré cancelando y las razones por las cual los estoy cancelando y cuál es la economía de la cancelación de esos contratos”, agregó.

Asimismo, aseguró que el recibimiento de sus excompañeros de trabajo fue contundente al visitar cada una de las dependencias municipales.

“Yo me siento relajado, recibí el cariño de mis excompañeros de trabajo. Me siento contento, me siento relax. He hablado con muchos jefes de dependencia, hoy caminé todos los pisos, saludé empleado por empleado. Me recibieron con mucho amor y mucho respeto. Yo he administrado, y esto lo digo con mucha humildad, presupuestos más grandes que el del municipio de Cataño con mucho más personal y estoy tranquilo. La experiencia de 32 años del servicio está ahí, está probada”, señaló.

Explicó que, según el informe de la Oficina del Contralor, Cataño cuenta con 693 empleados, entre regulares, transitorios y de confianza y un presupuesto que ronda entre los $35 a $36 millones de dólares para atender a una población estimada en 24,000 habitantes.

“Mi meta es que aquellas personas que no tienen voz, que no tienen quién los atienda, que no tienen quién los escuche, yo seré esa persona junto a mi equipo de trabajo. Quiero mejor salud y mejor seguridad para mi pueblo. Quiero continuar la obra de Félix de desarrollo económico y urbano que se ha establecido en Cataño. Cataño está en el mapa, usted viene aquí los fines de semana y no encuentra un parking”, argumentó.

“Voy a atender las comunidades pobres, la gente que no tiene su techito, la gente que tiene planes de pago de agua y luz, la gente que todavía tiene planes de pago con las funerarias, yo voy a destinar bastante dinero a la Oficina de Ayuda al Ciudadano para ayudar a muchas personas. El dinero de Cataño tiene que llegar a los pobres, a la clase media y a la clase media alta. Estoy bien claro en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a lograr y en los resultados que vamos a tener”, concluyó.