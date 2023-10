El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, aclaró este miércoles, de manera categórica y para despejar cualquier duda con respecto a una polémica información surgida en los pasados días, que el ente fiscalizador no ha propuesto ningún aumento en el impuesto a individuos sobre la propiedad y que, de hecho, tal consideración ni siquiera está en discusión en estos momentos.

“Algo así ni siquiera es un asunto que se esté discutiendo en estos momentos. No hemos tenido ninguna conversación con nadie acerca de subir esos impuestos (sobre la propiedad)”, afirmó.

Mujica hizo sus expresiones luego que, de acuerdo a una información que hizo pública el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la JSF habría propuesto a la Legislatura poner fin a la exoneración de pago de contribución sobre la vivienda principal que tienen actualmente unas 800,000 personas, lo que supondría que tuviesen que pagar impuesto sobre la propiedad.

La carta en cuestión, que puede consultarse en el portal de JSF, es una misiva en respuesta a una petición del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, para que la JSF evaluara dos medidas ante la consideración de la Legislatura, que buscan atender la posible eliminación al impuesto sobre el inventario. La JSF deja claro que favorece una de esas propuestas.

“Nuestra propuesta se supone que fuera bien simple. Tenemos dos medidas ante la Legislatura para atender el asunto del impuesto al inventario. Y el presidente de la Cámara nos escribe, pidiendo que las revisemos, porque quiere saber qué opina la Junta”, explicó Mujica, sobre el origen de la polémica. “En nuestra carta de respuesta, le comentamos de nuestro concepto, algo que hablamos con la Legislatura, de simplemente poner un tope al impuesto al inventario, de manera que cualquier inventario por encima de ese tope que llegue a la isla, no pague impuesto. De esa manera, los municipios continuarían recibiendo la misma cantidad de dinero que reciben ahora mismo”.

Explicado de una forma más sencilla, si se determina que actualmente se pagan $100 millones de impuesto sobre inventario, y se fija esa cifra como tope, si el año próximo llegan $300 millones de inventario, solamente se pagarían $100 millones de impuesto sobre inventario. Todo ese inventario adicional por encima de esa cifra que se fije como tope, en este ejemplo, de los $100 millones, no pagaría impuesto sobre inventario. De esa forma, las empresas y negocios podrían aumentar considerablemente su inventario, y los municipios no se verían afectados en sus recaudos, porque seguirían recibiendo la misma cantidad en impuestos.

El director ejecutivo explicó que esta medida ayudaría porque el impuesto al inventario tiene el efecto de que los negocios no tengan inventario. Agregó que además es un impuesto que termina pasándose al consumidor, que además de pagar ese impuesto, “paga el resultado de ese impuesto al inventario, que es que tienes que esperar por los productos, no tienes mucha variedad para elegir, tienes retrasos y en el peor escenario, como sucedió con (el huracán) María, que la Isla se quedó desconectada, no hay inventario de productos en la Isla, porque nadie quiere traer inventario y tener que pagar impuestos por ese inventario”.

“Así que esto es algo que en realidad beneficia a los consumidores”, afirmó.

“Y no estamos diciendo que esto tampoco es que sea un regalo. Porque estamos diciendo, vas a seguir pagando lo que pagas ahora, pero si quieres traer más, no vas a tener que pagar nada adicional. Y eso beneficia a los consumidores”, insistió.

Esa congelación o establecimiento de un tope del impuesto al inventario, sería por un periodo de cinco años, durante el cual se daría la discusión necesaria para determinar si se reduce, si se extiende esa congelación, o qué medida tomar.

“En un mundo ideal, no tendríamos impuesto al inventario. Pero el asunto es que los municipios dependen de ese dinero. Por eso es que decimos, congélalo, porque así los municipios siguen recibiendo su dinero, y no se impactan”, explicó. “Y entiendo la preocupación de los municipios, pero esto es algo que estableceríamos en ley. Así que con esto todo el mundo sale ganando. Los municipios pueden recibir su dinero, los consumidores se benefician de que no haya más limitaciones por el impuesto al inventario”, sostuvo Mujica.

Agregó que no sabe “de dónde el CRIM sacó que estábamos proponiendo subir impuestos. Esa no es nuestra propuesta”.

“En el pasado se ha hablado de una reforma de impuestos abarcadora, y es algo que se puede debatir, y es por eso que hablamos de un periodo de cinco años, en el que se pueda discutir al respecto. Pero mientras tanto, vamos a hacer algo que ayude a la gente ahora”, afirmó. “Con este tope, tenemos una manera sencilla de proteger a los municipios de un efecto negativo, y al mismo tiempo beneficiar a los consumidores”.

A preguntas de este diario sobre si no había realmente nada que apuntara a un cobro de impuesto sobre la propiedad a los cientos de miles de personas que están exentos, algo que tanta zozobra estaba generando en el público, reiteró que “eso no se está proponiendo”.

“Si miras la carta, todo se basa en esas dos medidas legislativas, y en esas medidas no se habla de eso”, agregó.

“Lo que sí mencionamos en esa carta es que se puede tener una discusión que incluya al CRIM, a los alcaldes, el gobierno, y salir con una idea que lo que queremos hacer para el futuro. Y tener ese tope ya puede verse como un logro, porque va a traer más inventario a la Isla sin las restricciones del impuesto al inventario”, afirmó.

“Pero no estamos proponiendo subir impuestos a los individuos”, reiteró. “¿Hay cosas que se pueden revisar? ¿El impuesto sobre la propiedad? Claro que sí. ¿Acaso es justo que personas que se benefician de la Ley 22, de la Ley 60, es justo que no paguen prácticamente ningún impuesto sobre la propiedad que compraron por $1 millón, por $2 millones? No me parece que eso sea justo. Eso es algo que probablemente podemos revisar. Así que hay cosas que podemos trabajar, y es una discusión que hay que debemos tener. Pero esa no es nuestra propuesta en este momento”, insistió Mujica.

“Esto es algo simple. Vamos a atender esto que realmente podemos arreglar, con mínimo impacto. Vamos a congelar ese impuesto al inventario, fijarle un tope. Así se beneficia a todo el mundo y se protege a los municipios al mismo tiempo”, añadió.