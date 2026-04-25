Luego de que el presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Luis González Rosario, suspendió de empleo, con intención de despido, a dos empleadas por “irregularidades en transacciones de personal”, el Departamento de Justicia confirmó este sábado que investiga los señalamientos.

Fue la directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), fiscal Sonia Martínez, quien notificó que Justicia mantiene una investigación activa tras recibir un referido de González Rosario.

De inmediato, dio a conocer las presuntas irregularidades en un comunicado de prensa.

“La investigación se centra en seis transacciones de recursos humanos presuntamente ilegales y ultra vires. Según las alegaciones recibidas el pasado 9 de septiembre de 2025, dichas transacciones involucran procesos de reinstalación y reclasificación de empleados del servicio de confianza al servicio de carrera. Asimismo, se evalúa la posible alteración de documentos públicos con el fin de validar, de forma retroactiva, evaluaciones de desempeño y periodos probatorios”, dice la comunicación que Justicia envió a Primera Hora.

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La fiscal explicó que, “en este momento, la DIPAC se encuentra en una etapa formal de evaluación de la evidencia sometida por la AMA. Nuestro objetivo es determinar si los hechos configuran violaciones criminales por parte de funcionarios públicos”.

La investigación permanece en su fase de recopilación de prueba adicional y gestiones investigativas para el esclarecimiento total de los hechos. Se aclaró que cualquier determinación sobre la radicación de cargos criminales o referidos a otras instancias se tomará estrictamente una vez concluya este proceso.

Debido a la naturaleza activa del caso y el deber de proteger la integridad del proceso, no existe actualmente ningún informe o documento que pueda ser divulgado. El Departamento de Justicia no ofrecerá fechas estimadas ni expresiones adicionales hasta que los resultados de la investigación así lo permitan.