El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó esta mañana la radicación de una demanda contra los principales fabricantes de insulina y los administradores de beneficios de farmacias (PBM, en inglés) por presuntamente inflar de manera ilegal el precio de la misma.

Según Justicia, los PBM incurrieron en prácticas comerciales “injustas y engañosas” que han elevado el precio de este medicamente durante la pasada década de hasta un 1,200 por ciento de su costo original, afectando así al 30% de la población.

“La práctica resulta ilegal tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos”, resaltó el funcionario.

El pleito, radicado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), es en contra de los fabricantes de insulina Eli Lily & o. Eli Lily Export, Novo Nordisk Inc., Sanofi Aventis. También, contra Express Scripts Inc., CaremarkPCS Health, Caremark Puerto Rico and OptumRx Inc.

De acuerdo a la explicación de Emanuelli Hernández y el secretario auxiliar de la OAM, Guarionex Díaz Martínez, los PBM han utilizado la táctica de requerir que los fabricantes de insulina les ofrecieran reembolsos, o “rebates”. De no hacerlo, los amenazaban con la posible exclusión de su producto de insulina del formulario de medicamentos, controlado por los PBM

Es decir, si el precio del producto de insulina se fiaba en $100 y un PBM quería un reembolso de $40, el fabricante aparentemente le aumentaba el precio de lista a $140 para otorgarle el reembolso de $40 al PBM simultáneamente manteniendo la ganancia que generaría al dejar el costo de $100.

“Lo que alegamos es que el margen de ganancia de la farmacéutica no se ve afectado, porque la conducta a la que ha incurrido la farmacéutica es aumentar el precio del medicamente y entonces ofrecer el rebate cada vez más alto a la PBM, manteniendo inalterado su margen de ganancia”, detalló Díaz Martínez.

Y no solamente es en Puerto Rico que se está tomando esta acción legal, sino los estados norteamericanos también lo ha hecho, como California, cuyo fiscal general, Rob Bonta, radicó la demanda más reciente hace dos semanas.

“Yo quiero, personalmente, que el derecho sea un instrumento de cambio social. Vamos a empezar de crear justicia”, dijo Emanuelli Hernández.