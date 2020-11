El Departamento de Justicia recomendó no designar un fiscal especial independiente (FEI) contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced y “otros funcionarios del Gobierno” por la fallida compra multimillonaria de pruebas de COVID-19 a inicios de la pandemia.

En una escueta comunicación a la prensa, la agencia informó hoy, martes, que envió a los miembros del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) los resultados y recomendaciones de varios informes preliminares.

"En el caso número 2020-31-102-00023 que comprende varias querellas recibidas todas relacionadas a la misma investigación sobre la compra de las Pruebas de detección de COVID y la investigación Cameral que fueron referidas por, una por Representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez; otra hecha por el doctor Néstor Duprey Salgado y la señora Ana Irma Rivera Lasern; el doctor Lorenzo González Feliciano Secretario de Salud; el Representante Dennis Márquez Lebrón otra querella entregada por el Lcdo. Ramón Luis Nieves Pérez; contra Wanda Vázquez Garced Gobernadora de Puerto Rico y otros funcionarios del Gobierno, para ninguno de éstos se recomienda la designación de un FEI", manifestaron en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, sí propusieron que el contratista Juan Maldonado fuera referido al Tribunal Supremo para una investigación por las irregularidades cometidas como abogado notario.

Posteriormente, la mandataria del País reaccionó a la determinación de Justicia de no recomendarle un FEI.

“Como siempre he dicho y reiterado, las investigaciones que han tratado de llevar en mi contra son infundadas. Siempre le he demostrado a mi pueblo que he sido una persona respetuosa de la ley y del orden”, indicó en declaraciones escritas.

Tampoco para dos secretarios

Por otro lado, Justicia tampoco recomendó un FEI contra el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicia, tras una querella radicada por el licenciado Orlando J. Aponte Rosario.

Lo mismo ocurrió para la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Parés, por una querella radicada por el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos.

La agencia no detalló en la comunicación escrita sobre qué eran las acusaciones contra los funcionarios.