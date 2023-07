El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli Hernández, anunció hoy que refirió a la Oficina de Recursos Humanos a la fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez.

La movida del titular de Justicia ocurre luego de que ayer la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) determinara que las denuncias que Quiñones Rodríguez hizo contra la ahora exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, y la exjefa de los fiscales, Olga Castellón Miranda, que apuntaban a que estas le ordenaron paralizar las investigaciones por las muertes del abogado Carlos Cotto Cartagena y el rapero Kevin Fret Rodríguez, no se probaron.

“Ayer yo referí eso a Recursos Humanos para que haga una evaluación de las determinaciones de la juez Crisanta González (Seda), y me haga una recomendación. Yo quiero mantenerme como hasta ahora me he mantenido, en completa ecuanimidad. Que no me vaya ni para un lado ni para el otro”, dijo Emanuelli Hernández en una entrevista radial (NotiUno 630).

El funcionario explicó que luego de que reciba cualquier recomandación de Recursos Humanos respecto a la fiscal, comunicará su decisión, aunque no precisó si la misma pudiera o no abarcar la salida de la funcionaria del DJ.

“Yo hice un referido por los señalamientos que hace Crisanta. Yo no se qué me van a decir ellos, ni tengo tampoco ninguna idea pre-formada. Yo lo que quiero es que me orienten sobre qué específicamente hay que hacer con esa conducta que dice Crisanta que ella observó (sobre la fiscal Quiñones Rodríguez)“, detalló también Emanuelli Hernández.

En la determinación que expone González Seda para no recomendar asignar un fiscal para investigar a Vázquez Garced ni a Castellón Miranda, expone que su investigación incluyó “16 declaraciones juradas y voluminosa prueba documental” de donde no se desprende prueba de la supuesta paralización de ambos casos que alega Quiñones Rodríguez le fue ordenada.

Específicamente, sobre el caso de Cotto Cartagena, el informe de la exjueza indica que la fiscal “entendió“ como una paralización el que le negaran contratar un perito para recrear la escena. Mientras, sobre el caso de Fret Rodríguez, se indicó que cuando la investigación pasó a la División Especializada en Crímenes Mayores de la Policía, la fiscal no había tomado declaraciones de ninguno de los 15 testigos.

Pese al informe, Quiñones Rodríguez se dio cita ayer al programa Jugando Pelota Dura que transmite TeleOnce, y se reiteró en que a ella le ordenaron paralizar ambos casos.

“Esas son las consecuencias en este país de decir la verdad. Cuando uno dice la verdad, lamentablemente, el sistema se te va encima”, sostuvo en el referido espacio televisivo.