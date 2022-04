Kia Rosario León, una de los tres aspirantes a llenar la vacante del Partido Popular Democrático (PPD) en la Alcaldía de Guayama, podría quedar fuera de la contienda municipal por alegatos de que no cumple con el requisito de domicilio.

El PPD anunciará mañana, martes, si Rosario León, quien se describió como líder comunitaria, es descalificada para participar en la elección especial del 7 de mayo en la que también figuran como candidatos el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo y Obrian Vázquez, quien dirigió la Junta de Subastas Municipal, bajo la incumbencia de Eduardo Cintrón, quien renunció el pasado 8 de abril a la poltrona de Guayama, tras declararse culpable de cargos de corrupción en el foro federal.

PUBLICIDAD

“Yo espero que el Partido Popular haga lo justo y haga lo correcto, porque yo he entregado absolutamente todo lo que se me ha pedido. Me pidieron evidencia de residencia y todo se ha entregado. Presenté las facturas y el contrato vigente con la dirección en Barrancas”, dijo Rosario León.

“Presenté el contrato de las cámaras de seguridad y monitoreo”, sostuvo al llegar esta tarde a una reunión a la sede del PPD en San Juan en la cual la Junta de Evaluación de Candidatos de la colectividad determinará si la aspirante cumple con el requisito de residencia.

El secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, había adelantado a Primera Hora que Rosario León era investigada por problemas con su residencia y domicilio para fines electorales, así como por un percance en sus planillas sobre contribución sobre ingresos.

La aspirante a dirigir la llamada Ciudad Bruja reclamó que lidera una fundación, Angels Wings, que está ubicada en Cayey, pero dijo que reside en el barrio Barrancas de Guayama.

“Mi mamá y familia son de Cayey y me asocian con Cayey, y es lo que las personas andan diciendo, que yo soy de Cayey y no de Guayama”, indicó.

Dijo que de pequeña llegó de Estados Unidos a Cayey, “pero mi padrastro es de Guayama y viví en Puente de Jobos, en el Corazón; cuando estuve casada con un policía estuvimos viviendo en Carite y llevo seis años viviendo en Barrancas”.

“Yo no soy figura pública para estar expresándole a todo el mundo dónde estoy, además trabajo por todo Puerto Rico, así que yo lo mismo me quedo en Guayama, donde estoy hace seis años, y también me puedo quedar en Cayey, tengo mi cuarto ahí desde que yo era niña y también me puedo quedar en San Juan, porque mi mamá ahora mismo está en San Juan”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Sostuvo que está moviendo la Angels Wings Foundation a Guayama y dijo que a través de la corporación ayuda a personas de escasos recursos económicos que no tienen cubierta de servicios médicos.

“Desde (el huracán) María llevo arreglando techos, he repartido más de 300 mil cajas de alimentos. Para el COVID repartimos mascarillas y face shields a los hospitales, policías”, indicó.

-¿Por qué le interesa la Alcaldía de Guayama?, le preguntó Primera Hora.

“Llevo trabajando por Guayama seis años. Ayudé a pacientes y a víctimas en el huracán. En Barrancas pude donar generadores a pacientes encamados, hice un techo hace dos años de un primo del exalcalde, he repartido alimentos y he visto la necesidad”, dijo.

Con relación a sus planillas de contribución sobre ingresos indicó que presentó planillas federales porque estuvo viviendo en Estados Unidos. “Yo gano una demanda en los Estados Unidos y cuando llego a Puerto Rico en 2016, en María, en 2017, me tiro a la calle a ayudar y enero de 2018 nace mi fundación Angel Swings y yo lo que he hecho es labor comunitaria todos estos años, porque primero nos pasó el huracán, el terremoto y luego el COVID”, indicó.

Se reafirmó en sus alegatos de que el representante Ortiz Lugo tiene o tuvo una propiedad en terrenos protegidos en Bahía de Jobos en Salinas. Dijo que el 11 de abril de 2021, su compañero sentimental, quien es un ahijado de Ortiz Lugo, en una ocasión le dijo que estaba haciendo unos trabajos en casa de su padrino.

PUBLICIDAD

“Me dijo: ‘voy a hacerle un trabajo a padrino, a ‘Narmito’; me envió un pin y cuando llego al lugar él estaba sacando tierra. Había otros caballeros poniendo como unos puntos y yo le tomo fotos. Cuando se acerca me dice: ‘mira ma’, este terreno que está aquí es de un abogado, este es de padrino y este es de un político… Ese tema no se volvió a tocar nunca más. Yo estaba viviendo en Barrancas y tengo la evidencia del pin con las fotos”, alegó.

-¿Está mintiendo Ortiz Lugo bajo juramento?, inquirimos.

“Eso lo sabrá él. Los tres tenemos declaraciones juradas, yo estoy diciendo la verdad y cada cual que sea responsable de sus actos. Yo estoy dispuesta a tomar una prueba de polígrafo para demostrar que estoy diciendo la verdad.

Rosario León también se reafirmó en que la semana pasada tras participar en una reunión en el PPD, luego de dejar en la casa de ella a su asistente, ésta le informó que vio a Ortiz Lugo frente a la residencia.

“La semana pasada a mí se me pidió una declaración jurada de mi residencia con evidencia, y yo presenté un contrato vigente de las cámaras. Lo que me vino a la cabeza fue que a él le informaron que había cámaras en esa casa que había contrato vigente que yo estaba sometiendo como evidencia, que tengo ese contrato desde 2020 y él fue allí a verificar si había cámaras y quedó retratado”, sostuvo la candidata, quien alega en una querella que ha sido acosada por Ortiz Lugo.

Alegó que la Policía no ha investigado la querella.

“Cuando fui a hacer la querella, fue difícil. Me decían: ‘estos son problemas de política’”, agregó.

En torno a su preparación académica, Rosario León dijo que estudió cosmetología, contabilidad y que también sabe de mecánica de motoras.