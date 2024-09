Humacao. El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este lunes que no ha pensado en su futuro una vez termine su tiempo en La Fortaleza a inicios del año próximo, pero sí anticipó que se va a casar con su novia, la abogada Fabiola Ansótegui Blanc, antes que acabe el año y que quiere seguir viviendo en Puerto Rico.

“Estoy muy enfocado en lo que estoy haciendo. Me quedan tres meses y un poco más de una semana en este cargo. Voy a seguir inaugurando, o si no con cortes de cinta, anunciando iniciativas que están pendientes, hasta el último día”, comentó el gobernador, en expresiones emitidas tras anunciar el traspaso de las operaciones y mantenimiento del balneario y el Centro Vacacional de Punta Santiago al municipio de Humacao.

“Como he dicho antes, yo estoy seguro que, con el favor de Dios, me va a ir bien como exgobernador, así como ocurrió cuando yo me convertí en excomisionado residente y también ocurrió cuando me convertí en exsecretario de Justicia de Puerto Rico”, agregó.

“He pasado por estos procesos anteriormente. Siempre me mantengo positivo. Con mucha fe en Dios, que ese es el que manda, es el que dispone”.

Sin embargo, se expresó confiado en que “seguiré aportando a Puerto Rico esté donde esté”.

Por otro lado, afirmó que “no vislumbro estar mudándome de Puerto Rico”, pues “estoy feliz aquí”. Agregó que “hace muchos años” vivió en los Estados Unidos con tres de sus hijos y “tomé la decisión de regresar a mi patria”.

“Así que mi deseo en este momento sería quedarme aquí, en mi tierra, en mi patria, con mis seres queridos. Tengo la fortuna de que tres de mis cuatro hijos residen en Puerto Rico, cuatro de mis seis nietos residen en Puerto Rico, así que eso me hala”, añadió.

Además, sostuvo que “me estaré casando con Fabiola antes de final de año. Y me parece que nuestro hogar, me gustaría que fuera también en Puerto Rico”.

“Así que, por muchas razones, yo preferiría quedarme en Puerto Rico”, insistió Pierluisi.