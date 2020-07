Tras el llamado de alerta que lanzó el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, para que el proceso primarista no afecte al Partido Nuevo Progresista (PNP), la gobernadora Wanda Vázquez tildó este viernes la campaña de su contrincante, Pedro Pierluisi de “negativa” y “bajuna”.

Por ello, precisó que “quien está haciendo la campaña negativa, que coja el consejo del alcalde de Bayamón”.

Es que Rivera Cruz publicó un tuit en la tarde del jueves en el que hizo un llamado de cordura.

“CUIDADO! No podemos permitir que aspiraciones personales, de quien sea, arrastren a una colectividad que se fundó para impartir justicia social y alcanzar la igualdad de derechos que merecemos todos los puertorriqueños”, afirmó.

Vázquez, en una conferencia realizada en el área urbana de Río Piedras, se desligó de toda responsabilidad para crear algún efecto negativo en el PNP.

“Yo le pregunto y le presento al pueblo puertorriqueño de quién es la campaña negativa, de quién es la campaña negativa que ustedes están viendo en los billboards, en toda la televisión. La campaña millonaria, negativa, bajuna, no es de la campaña de Wanda Vázquez. Wanda Vázquez ha hecho una campaña de altura, donde no ha atacado a nadie”, dijo la primera ejecutiva sin mencionar nombres.

Sin embargo, recordó que ayer su director de campaña, Jorge Dávila, realizó una conferencia de prensa para denunciar aspectos de la campaña de Pierluisi.

Entre otras cosas, alegó que existe un esquema de odio contra Vázquez de parte de organizaciones que favorecen al excomisionado residente.

“La conferencia de prensa de Jorge Dávila era precisamente para despertar no solo en el pueblo puertorriqueño, sino de todo el mundo, que aquí hay unas campañas, que nunca se habían visto, de millones de dólares para unas primarias, donde ha sido más de $1.5 millones, quizás $2 millones, para hacer campaña negativa contra Wanda Vázquez. No la está haciendo Wanda Vázquez, ni la voy a hacer, porque yo no tengo ninguna necesidad para ganar el favor de mi pueblo atacar a nadie, ni atacar a un candidato. Yo demuestro mis trabajos por mis acciones. Yo no tengo que atacar a nadie ni degradar a nadie para ganar votos ni lo voy a hacer”, sentenció la gobernadora.

Vázquez y Pierluisi se enfrentarán en unas primarias el próximo 9 de agosto.