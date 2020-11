El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco Rosado Colomer, no ofreció esta noche la certificación preliminar de las elecciones generales que debía dar a las 10:00 de la noche como lo establece el Código Electoral pues supieron a último momento que sería un proceso largo que requería la impresión de las 3,259 candidaturas y que cada una fuese firmada por los cinco comisionados electorales.

Además, Rosado Colomer reveló que intentaron verificar cuántas papeletas quedan sin contar por la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA), pero no pudieron precisar la cantidad. Estuvieron en la JAVA antes de disponerse a dar la certificación parcial, pero no pudieron saber cuántas papeletas de JAVA no se han contado.

PUBLICIDAD

“Por lo menos hasta ahora no lo sabemos. Eso es lo que estamos ahora inventariando. Esperamos que no sea mucho”, dijo.

Agregó que la JAVA continúa verificando cuánto es el voto y a base de esa cantidad, los comisionados electorales deben determinar cuándo continuarán contándolo.

A preguntas de El Nuevo Día, Rosado Colomer dijo que entendía que el voto que restaba por contarse puede ser voto adelantado a domicilio “que llegó ayer”.

Rosado Colomer dijo que cuando regresaron de la JAVA se disponían a firmar la certificación parcial que exige el Código Electoral, pero se toparon con que el sistema imprimiría “una hoja por cada candidatura” que debía ser firmada por cada uno de los comisionados.

“Esas candidaturas para tener la oficialidad de esos resultados, hay una línea para que cada una de esas páginas la inicie cada uno de los comisionados. Ese es el proceso. Los comisionados están en ese proceso ahora mismo. Por eso no están conmigo. No lo sabíamos”, apuntó Rosado Colomer.

“Pensábamos que era algo mucho más sencillo. Nunca antes lo habíamos tenido que imprimir (a raíz del nuevo Código Electoral)”, agregó.

Semanas antes de las elecciones generales, todos los comisionados electorales, con excepción del que representa el Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez, habían advertido que la JAVA no estaba preparade para atender la avalanche de voto adelantado y voto ausente que recibió.

El presidente de la CEE reconoció la situación atípica que tiene JAVA que, de ordinario, en pasadas elecciones, cuenta el voto que recibe durante el esctrutinio.

Para estas elecciones, el pleno de la CEE determinó que la JAVA contara los votos ausentes y los votos adelantados desde el 26 de octubre porque debía contar los votos de más de 227,000 electores, algo sin precedentes.