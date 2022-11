Como inaceptable e injusta calificó hoy el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez la situación para unas cinco mil residentes de dos barrios urbanos y tres barrios rurales de ese municipio de la cordillera central que llevan más cinco días sin agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y en ocasiones reciben un servicio interrumpido.

“Esta situación es inaceptable, inaudita y totalmente injusta. Es desproporcional”, dijo el Alcalde y detalló que entre los afectados hay personas mayores, encamados, niños y ciudadanos que salen diariamente a trabajar.

Ortiz Velázquez sostuvo que los lugares sin servicio de agua potable son: barrio Pueblo y barrio Toita, en en la zona urbana y los barrios Guavate, Matón y Pasto Viejo, en la zona rural. Indicó que en el pueblo está sin servicio de agua el hospital municipal y se ha tenido que suplir de cisternas.

Dijo que la razón que le ha informado la AAA es que la falta de agua se debe a un problema en el área de captación de la planta en el sector Puente de Hierro en el barrio Beatriz. “Ellos no me han dado fecha específica para el restablecimiento del servicio. Me han dicho que la planta de Puente de Hierro tuvo problemas de sedimento y de arboles con las lluvias recientes y que se le quemó un motor”, indicó.

“La gente está desesperada, es una angustia, me siento con las manos atadas, pero no está en mis manos resolver el problema. No entiendo por qué si en (el huracán) María se restableció el sistema bastante rápido desde el lago Carite y no se por que ahora no lo quieren hacer.

Dijo que “parece ser que el lago Carite que suple a Cayey, no lo están usando como alternativa cuando en otras ocasiones, lo ha sido”.

Para aliviar las necesidades de las comunidades afectadas, Ortiz Velázquez indicó que el municipio ha repartido agua en camiones, pero “no damos abasto”. Añadió que también planifican distribuir agua embotellada.

Reacciona la AAA

La AAA, dijo por su parte, que están trabajando “en diversas situaciones que inciden en el servicio de agua potable” para los abonados en el municipio de Cayey, como resultado de las lluvias registradas los pasados días y la continuidad de escorrentías recibidas en los días subsiguientes.

“El panorama con el que nos estamos enfrentando es uno de obstrucción en las represas y alta turbidez que nos afectan el proceso de extracción de aguas crudas y a su vez la potabilización del agua por lo que ha sido necesario operar la planta de filtros Cayey urbano en baja producción. De igual forma, atendimos dos eventos de averías mecánicas en el sistema de bombeo en la represa”, indicó el sub director de la región este de la AAA, Luis González Delgado.

El ingeniero dijo que desde tempranas horas de la mañana de hoy lunes, iniciaron los trabajos de limpieza y profundización de la represa Puente de Hiero que suple aguas crudas a esta planta, pero en horas de la tarde fue necesario interrumpir los trabajos, debido a que aumentó el nivel del río, lo que representa un riesgo de seguridad. “Tan pronto las condiciones del cuerpo de agua sean seguras se reanudarán las labores de limpieza”, agregó González Delgado.

“Cabe destacar que nos mantenemos realizando ajustes operacionales internos que nos han permitido la recuperación del sistema, pues se refleja un aumento en la producción de la planta, así como, aumento en los niveles de los tanques de distribución en los sectores que estaban afectados. Actualmente los clientes afectados, en su mayoría, están ubicados en zonas distantes y elevadas. Mantenemos una logística de distribución de agua potable mediante camiones cisterna, como medida de mitigación”, sostuvo.

González Delgado dijo que de no surgir inconvenientes, la proyección de recuperación total del servicio es de 24 a 36 horas”.

Morovis pide auxilio al Congreso

Mientras tanto, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, anunció hoy que recurrió al Congreso de Estados Unidos en busca de ayuda por el problema de falta de agua que sufren varias comunidades de ese municipio, también de la montaña.

Maldonado González dijo que cursó sendas misivas al congresista Raúl M. Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, así como a Joe Manchin III, su contraparte del Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales del Senado.

“En febrero pasado habíamos solicitado al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que declarara estado de emergencia en Morovis para poder tener acceso a los recursos gubernamentales para atender esta situación, pero al día de hoy se ha ignorado el pedido. Precisamente hoy lunes, tenemos once (11) barrios sin servicio de agua potable. Esta situación lleva años y por eso la demanda que radicamos contra la AAA en el Tribunal Federal a nombre de todos los moroveños, sigue su curso”, expresó la Alcaldesa. Agregó que las cartas se enviaron con copia a la congresista puertorriqueña por Nueva York, Nydia Velázquez.

En las cartas se detalla que la administración municipal solicita la pronta intervención del Congreso de los Estados Unidos ante “una situación vital” que afecta diariamente a todos los moroveños, poniendo en peligro la vida de niños pequeños, ancianos y pacientes postrados en cama, entre otros. Se señala además que la población lleva años sufriendo por la escasez del vital servicio de agua potable y que la AAA “continúa incumpliendo sus deberes y responsabilidades con respecto al Municipio de Morovis, así como a otros municipios de Puerto Rico”. Se añade que la AAA ha incumplido con su deber legal según lo establece el Artículo 4 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945.