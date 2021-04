Las lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) que transitan entre Cataño y San Juan van casi vacías, reveló el nuevo director de la agencia, Jorge Droz.

“De verdad que no la están usando como debería ser. La usan muy poco... En realidad, no se están usando”, afirmó en entrevista con Primera Hora.

Droz comentó que en la actualidad tienen una sola lancha en funciones. Dijo que esperan que en las próximas dos semanas lleguen otras dos embarcaciones que enviaron a reparar. Sin embargo, señaló que, por la baja acogida que tiene este servicio, no las integrará en el intinerario de viajes.

A su entender, las personas prefieren transitar en automóvil al Viejo San Juan y no usar el sistema de lanchas.

“A mí nunca me gusta comparar, pero el Tren (Urbano) no va vacío, pero no con la proyección que debería ser. Cuando se hizo el tren, por ejemplo, era para llevar cierta cantidad de pasajeros y nunca se ha completado. Lo mismo es en Cataño. Yo quisiera que vinieran llenas (las embarcaciones). Yo quisiera que fueran como cuando yo era chiquito, yo vivía en Puerta de Tierra, en San Juan, que tenían hasta música. Ese era el paseo que me llevaban los domingos, de San Juan a Cataño por 10 chavos”, expuso.

Droz no detalló alternativas para lograr que este transporte marítimo por la Bahía de San Juan tenga acogida del público.