La pugna de poder entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y la gobernadora, Wanda Vázquez Garced siguió escalando hoy cuando la mandataria reveló que en noviembre pasado el líder senatorial le expresó que quería ser considerado para la vacante que dejará la jueza asociada del Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez Rodríguez, pero ella le indicó al legislador que su candidata era Maritere Brignoni Mártir.

Flanqueada por el exgobernador Luis Fortuño, Vázquez Garced anunció en conferencia de prensa hoy que sometería al Senado para su consejo y consentimiento el nombramiento en ascenso como jueza asociada de Brignoni Mártir, ahora jueza del Tribunal de Apelaciones y para el cargo de Contralor de Puerto Rico al ex presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), Kermit Lucena Zabala. Rivera Schatz impulsa para el puesto al secretario del Senado, Manuel Torres.

La Gobernadora amplió hoy la convocatoria de la sesión extraordinaria y envió ambos nombramientos al Senado así como, mas de una treintena de nombramientos adicionales, incluyendo dos al Tribunal de Apelaciones, varios como jueces superiores y municipales, fiscales y a distintas juntas y comisiones del gobierno. Enseguida, Rivera Schatz convocó al cuerpo para mañana lunes a la 1:00 de la tarde.

Aunque el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Héctor Martínez Maldonado, no soltó prenda, se cree que el nombramiento de Brignoni Mártir podría ser colgado, pues desde el pasado viernes trascendió que no tiene los votos para ser confirmada.

“A principios de noviembre tuvimos una reunión con relación a la extraordinaria que se iba a convocar con las medidas y yo quería discutir las medidas con él (Rivera Schatz). Una vez finalizamos la reunión, él me preguntó si tenía ya el candidato para el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Le manifesté que sí, que tenía la candidata que era la licenciada Maritere Brignoni Martir, así que ese nombre era conocido desde ese momento. En ese momento, tuve la deferencia como presidente del Senado de comunicárselo. Él me indicó que deseaba ser considerado para esa plaza, pero obviamente ya habíamos hablado que había una candidata y que era la licenciada Brignoni Martir”, dijo la Gobernadora.

Agregó que “en ese momento ni posterior directamente él (Rivera Schatz) me ha manifestado que tenga una objeción a este nombramiento”.

Subrayó que espera que a ambos nominados se les de la oportunidad de presentar sus credenciales. El pasado 9 de diciembre, cuando comenzó la sesión extraordinaria, de un tirón, la mayoría novoprogresista en el Senado colgó, por descargue y sin informes, varios de un centenar de nombramientos que había sometido la Primera Ejecutiva.

“Esperaríamos, como yo estoy segura que espera el pueblo de Puerto Rico entero, que se les dé la oportunidad para que ellos puedan presentar sus credenciales, sus cualificaciones y que sus méritos sean evaluados”, sostuvo Vázquez Garced.

“Es importante tener meridianamente claro que las determinaciones mías como gobernadora, como las tiene cualquier gobernador están consignadas en la Constitución de Puerto Rico. Así que nos dejamos llevar por ella. Quien designa, quien nomina es el gobernador, pasa al consejo y consentimiento del Senado... Así que aquí se ha cumplido con la disposición constitucional de hacer la nominación, por eso lo llamo (Rivera Schatz) antes de hacer las nominaciones. No solamente por deferencia, sino también por notificarle quienes son los candidatos y lo volvimos a hacer como lo hemos hecho siempre en cumplimiento con la Constitución”, agregó.

Por su parte, el gobernador electo, Pedro Pierluisi expresó en su cuenta de Twitter que Brignoni Mártir cuenta “con una reputación intachable, una productiva carrera de servicio público, amplio conocimiento legal y el temple necesario para ser jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico”.

“El que existan otras personas capacitadas para posición no debe ser una razón valida para rechazar la selección de la Gobernadora y por el contrario, se le debe dar amplia deferencia y consideración”, dijo.

Pierluisi también favoreció el nombramiento de Lucena Zabala.”Tiene la experiencia y todas las cualidades que requiere el puesto de Contralor por lo que espero que el Senado de Puerto Rico evalúe justamente su designación”.

Pero, el Presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado no precisó si Brignoni Mártir, Lucena Zabala y los demás nominados que quedan pendiente de confirmación tienen los votos para pasar el cedazo de la Cámara Alta.

Martínez Maldonado recordó que Brignoni Mártir necesita al menos 16 votos para lograr su confirmación al más alto foro judicial en el País.

“Para ser confirmada necesita 16 votos... son 30 senadores. Sabes que ordinariamente son 27 senadores, pero como la Ley de Minorías se aplicó en este cuatrienio hay 30 senadores. Así que prácticamente necesita 16; la mitad más uno…16 votos”, explicó el senador del Partido Nuevo Progresista ( PNP).

Sin embargo, Martínez Maldonado no soltó prenda en cuanto a que actualmente, Brignoni Mártir solo cuenta con ocho votos ni quiso opinar sobre las cualidades o méritos que tenga la jueza ni cualquier otro de los 32 nominados por Vázquez Garced.

“Yo no voy a adelantar… a nosotros no nos ha llegado ningún nombramiento. Ella (la gobernadora) lo anunció, pero no ha llegado la convocatoria ni este ni los demás 32 o 31 nombramientos. Así que lo más prudente sería esperar a que llegue la convocatoria para ver cuántas nominaciones son, a qué posiciones son y comenzar a establecer el calendario de trabajo de la Comisión de Nombramientos. No voy a entrar en los méritos ni las cualidades de ninguno de los candidatos”, argumentó.

“No puedo entrar en lo que se discuta en el caucus, eso pues prácticamente son conversaciones, diálogos y discusiones que se dan entre los compañeros senadores de la mayoría”, insistió.

En cuanto a la nominación del CPA, Kermit Lucena Zabala como Contralor, nombramiento que requiere la confirmación de Cámara y Senado, dijo que se desconoce cuál de los cuerpos legislativos recibirá primero esa designación.

“Yo no puedo anticipar si va a tener problemas o no. Eso es una confirmación que requiere también el aval de la Cámara y del Senado, así que habría que ver cuál de los dos cuerpos habrá de atender primero esa nominación”, acotó.

Adelantó que esta tarde solicitará un caucus al Presidente del Senado para discutir todos los nombramientos divulgados por la mandataria saliente.

“Prácticamente son muchos nombramientos y quedan muy pocos días para terminar esta presente Asamblea Legislativa. Son nominaciones que habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo, especialmente las vacantes a la judicatura y en el Departamento de Justicia relacionado a los fiscales”, argumentó. Agregó que en los seis o siete días laborables que quedan hasta el 31 de diciembre, la Comisión va a estar dándole “alta consideración a cada uno de estos nombramientos”.

El senador popular, José Luis Dalmau Santiago, quien se perfila como próximo presidente del Senado puso en duda que haya tiempo suficiente para evaluar a los nominados. “No se si vamos a tener la oportunidad de evaluar a los nominados por el poco tiempo con que se citó a la sesión para mañana. A mí me guasta siempre poder entrevistar al nominado, ver que cumpla con los requisitos de la documentación que le solicita la Comisión de Nombramientos para tomar decisiones. Siempre acostumbro a evaluar al nominado de forma justa”, indicó Dalmau Santiago.

Por su parte, el senador independentista, Juan Dalmau Ramírez catalogó de “caótico” el proceso que se ha seguido durante esta sesión extraordinaria para las nominaciones a la Rama Judicial, Departamento de Justicia y Contraloría, entre otros.

“Un día cuelgan nombramientos, otro día los reconsideran, otro día dejan pendiente nombramientos para su consideración. No hay vistas ni evaluación”, cuestionó Dalmau Ramírez.

“Más que el cumplimiento de una responsabilidad constitucional, parece un mercado tipo pulguero: qué te doy a cambio de qué me das. Esa forma de gobernar es lo que repudió el pueblo en las pasadas elecciones. En cuanto a los nominados anunciados hoy, mañana el Senado fue convocado a sesionar. Será allí que sabremos el trámite que dará la mayoría senatorial sobre los y las designadas”, añadió.

“Por la importancia de los nombramientos del Contralor y la Jueza Asociada del Tribunal Supremo, es inapropiado que los mismos se atiendan de manera tan atropellada. A solo días de la juramentación de un nuevo Gobierno y una nueva Asamblea Legislativa, estas designaciones deberían atenderse por medio de un proceso justo con las debidas vistas públicas”, expresó por su parte, el presidente del PPD, Charlie Delgado Altieri.

Sobre la nominada jueza asociada, Brignoni Mártir, una fuente de este diario ligada a la judicatura dijo que aparte de haber dirigido la oficina de nombramientos judiciales bajo administración Fortuño, no se le distingue como jurista. “No se reputa como una jurista de renombre entre los abogados y miembros de la judicatura”, dijo la fuente, que agregó que Brignoni Mártir “ayudó a Wanda a gestionar que fuera nombrada Procuradora de las Mujeres”.