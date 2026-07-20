COLUMBIA, Carolina del Sur— La senadora Darline Graham anunció este lunes que se presenta como candidata para un mandato completo con el fin de ocupar el escaño en el Senado que dejó vacante su difunto hermano, Lindsey Graham.

«He tomado una decisión», declaró Darline Graham al presentador de Fox News Channel, Sean Hannity, según un fragmento difundido de una entrevista que se emitirá más tarde este lunes. «Me apunto».

La incorporación de Darline Graham —que prestó juramento la semana pasada para cubrir los meses que le quedan al mandato de su difunto hermano, que vence en enero— a la contienda republicana para elegir a un nuevo candidato al Senado complica aún más un proceso ya de por sí apresurado tras la muerte de Lindsey Graham a principios de este mes.

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El martes comienza el plazo de una semana para presentar candidaturas a las primarias especiales del Partido Republicano, que se celebrarán el 11 de agosto. El viernes, el presidente Donald Trump afirmó que Darline Graham contaba con su «apoyo total y absoluto» para optar a la candidatura, y añadió: «¡TEN CONFIANZA, DARLINE, TEN CONFIANZA!».

La semana pasada, el gobernador Henry McMaster nombró a Darline Graham para ocupar el cargo durante el resto del mandato de su hermano, que finaliza en enero. En su comunicado, McMaster no hizo referencia alguna a Darline Graham como una figura provisional o un nombramiento simbólico, aunque una persona cercana a la forma de pensar de McMaster —pero no autorizada para hablar públicamente— afirmó que el gobernador, al elegir a Darline Graham, nunca había contemplado la posibilidad de que ella misma se presentara como candidata al escaño.

Antes de la aparición de Darline Graham —y de su reunión en el Despacho Oval tras su toma de posesión—, Trump ya había insinuado que podría respaldar una posible candidatura del diputado Russell Fry, quien anunció el lunes que se presentaría oficialmente a las primarias especiales. Otros políticos destacados, entre ellos el diputado Ralph Norman, ya se han presentado, y otros, como la diputada Nancy Mace y la vicegobernadora Pamela Evette, se están planteando presentarse.

Darline Graham le dijo a Hannity que había estado «rezando mucho» para saber cómo afrontar su nuevo cargo.

«Es una presión tremenda», afirmó.

«Sé que soy muy trabajadora. Eso lo aprendí de Lindsey», dijo Darline Graham. «Siento que puedo hacerlo. Siento una paz interior al respecto. ¿Será difícil? Sí».

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Los servicios fúnebres de Lindsey Graham están previstos para la próxima semana en Washington y en Carolina del Sur. Según un informe preliminar del forense, sufrió una rotura de la aorta.

Los millones que hay en la cuenta de campaña de Lindsey Graham no son fondos a los que Darline Graham pudiera acceder directamente si se presentara ella misma como candidata, según Bradley A. Smith, expresidente de la Comisión Electoral Federal.

Según la normativa federal, la campaña de Lindsey Graham solo podría transferir 2,000 dólares a una posible candidatura de Darline Graham. Sin embargo, Smith señaló que no existe ningún límite en cuanto a la cantidad que podría transferirse al Comité Nacional Republicano del Senado, el cual podría —gracias a una sentencia del Tribunal Supremo del mes pasado— «gastar una cantidad ilimitada en coordinación con la campaña de Darline».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.