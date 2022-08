El lago La Plata descendió 10 centímetros y fue colocado hoy en el nivel de ajustes operacionales, pero el director ejecutivo de la región metro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Roberto W. Martínez Toledo, dijo que por el momento, la corporación pública no considera un proceso racionamiento de agua para los abonados que se suplen del embalse.

“No se estima que nosotros estemos en plan de interrupciones por el momento. Sí, (La Plata) descendió unos 10 centímetros de ayer a hoy y hoy entramos en el nivel de ajustes operaciones. Sin embargo, nosotros hemos estado haciendo ajustes operaciones desde los niveles de observación de manera de alargarle la vida al lago”, indicó Martínez Toledo. Añadió que por el momento no se prevé ningún plan de racionamiento de agua en Puerto Rico.

Especificó que el nivel actual del embalse La Plata es de 44.81 metros mientras el nivel de seguridad máximo es de 51.30 metros.

Detalló que para controlar los niveles del embalse redujeron la presión del agua en muchos sectores que se sirven del embalse lo que dijo, ayuda a disminuir el consumo. “También se activaron unos pozos que teníamos en stand by para que se activan para que empiecen a servir también y eso reduce el consumo”, sostuvo para agregar que en La Plata se han llevado a cabo operativos de reparación de salideros.

“Cuando comparamos con el 2015 que ese nivel de 44.81 lo habíamos tenido para principios del mes de mayo, que nosotros estemos ahora en ese nivel ya en agosto, pues es positivo, considerando que agosto y septiembre son meses de mayor precipitación. No obstante, nosotros seguimos con el llamado a la prudencia en el consumo de manera de poder estirarle la vida al agua que nos queda en lo que llegan estos períodos de precipitación fuerte”, reconoció Martínez Toledo.

El embalse de La Plata sirve a partes de Naranjito, Comerío, Corozal, To Alta, Toa Baja Bayamón, Dorado y también a partes de Guaynabo. Aunque la cantidad puede variar, unos 120 mil clientes se suplen de La Plata.

“Por el momento no se prevé que tengamos que entrar en un plan de interrupciones. No obstante seguimos muy atentos a los niveles de los embalses, a cualquier precipitación que nos pueda llegar que genere escorrentías y al llamado a la prudencia en el consumo”, sostuvo. “En este momento no es como para preocuparse. Nosotros estaríamos haciendo los avisos si eso fuera a ocurrir, lo haríamos con algún tiempo, pero no es el momento para preocuparse”, agregó.

En torno a los demás embalses, dijo que Carraízo, que suple a sectores del área metropolitana de San Juan está en niveles de seguridad. “Se están abriendo compuertas con cierta regularidad, la cuenca del lago Carraízo ha estado recibiendo bastante lluvia en las últimas dos semanas”, indicó el funcionario.

En el noroeste, dijo que el lago Guajataca, que un momento dado estuvo en nivel de ajustes operacionales ya está en nivel de observación y “la situación está mucho mejor”.

Mencionó también que está en ajustes operacionales, en el sur, el lago Toa Vaca. No obstante, explicó que “allí hay un sistema de oxigenación, que permite que se pueda extraer agua a mayores profundidades. Así que tampoco se prevé que tengamos situaciones de planes de interrupción para esta área”, dijo. Añadió que por el momento no se prevé ningún plan de racionamiento de agua en Puerto Rico.

“El llamado siempre es que (los abonados) no laven las aceras con manguera, que eviten el lavado de autos. En nuestras plataformas de redes sociales tenemos una serie de consejos muy útiles para economizar agua Ya se supone que estamos llegando a la época de ondas vigorosas y estamos esperanzados que así sea”, sostuvo Martínez Toledo.