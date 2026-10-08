El embalse La Plata, en Comerío, continúa perdiendo agua y ha registrado una disminución de 8 centímetros en los últimos dos días, seis de ellos entre ayer, miércoles, y hoy, jueves.

Según datos del monitoreo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el embalse La Plata amaneció hoy con 43.62 metros de agua, frente a los 43.70 metros que registraba el martes y los 43.68 metros de ayer.

La disminución confirma la tendencia a la baja que mantiene el embalse, que es actualmente el único que permanece bajo nivel de ajuste, según los datos de la AAA.

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Además de La Plata, los embalses Matrullas, en Orocovis; Guayo, en Lares; y Loco, en Yauco, también registraron bajas en sus niveles de agua.

Así amanecieron los embalses este jueves, 8 de octubre. ( AAA )

Matrullas registró una disminución de cuatro centímetros entre ayer y hoy, para situarse en 733.75 metros de agua. Mientras, el embalse Guayo bajó nueve centímetros y Loco otros siete centímetros.

En contraste, otros embalses registraron aumentos en sus niveles tras las lluvias asociadas al paso de una onda tropical por Puerto Rico. Entre los más beneficiados estuvo Carraízo, que registró un alza de 23 centímetros para situarse en 40.88 metros de agua, aún bajo el nivel de seguridad.

Estos son los niveles de otros embalses este jueves: