El embalse La Plata registró una disminución de 8 centímetros en su nivel de agua entre el sábado y hoy, domingo, y es el único de los embalses que permanece bajo nivel de ajuste, según una gráfica que publica la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La Plata pasó de registrar 44.47 metros de agua el sábado a 44.39 metros hoy, domingo, para una pérdida de 8 centímetros. El embalse ya había experimentado una disminución de otros 9 centímetros entre el viernes y el sábado.

No obstante, aunque La Plata es el embalse que presenta la situación más preocupante, no fue el único que registró una disminución en su nivel de agua. Carraízo, que se mantiene bajo nivel de seguridad y salió recientemente de un plan de racionamiento, registró una baja de 4 centímetros, al pasar de 40.67 metros a 40.63 metros.

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Niveles de los embalses de Puerto Rico para este domingo. ( Captura )

Mientras, el embalse Matrullas, en Orocovis, registró una de las mayores disminuciones, con una pérdida de 17 centímetros en su nivel de agua, para ubicarse en 734.47 metros.

Otros embalses también registraron bajas menores. Cidra, Toa Vaca, Carite y Fajardo perdieron un centímetro de agua. Toa Vaca y Carite, con niveles de 147.08 y 542.34 metros, respectivamente, permanecen bajo nivel de seguridad, mientras Cidra y Fajardo se encuentran bajo observación.

Los únicos embalses que registraron aumentos en sus niveles de agua fueron Guayo, en Lares, y Lucchetti, en Yauco.

Puerto Rico y otras zonas del Caribe atraviesan actualmente por condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que puede favorecer períodos más secos y aumentar el riesgo de sequía en algunas regiones. Estas condiciones pueden influir en los niveles de los embalses, particularmente cuando se combinan con una reducción prolongada en las precipitaciones.