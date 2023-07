El proceso de reconstrucción y mitigación de las áreas afectadas por los huracanes Irma y María podría tomar no menos de 14 años, a juicio de un experto.

Iván A. Casals Rivera, consultor en recuperación y desastres indicó que a juzgar por la manera en que se conduce el proceso de manejo, documentación y reembolso del dinero que se asigna a las entidades perjudicadas por concepto de ayudas para mitigar los daños causados por los fenómenos atmosféricos, la reconstrucción podría tomar entre 14 y 17 años.

“No cabe duda que hay mucho trabajo que hacer, sin embargo, la mayoría de los perjudicados por la tragedia creada por los huracanes Irma y María han cumplido con la radicación de la mayoría de documentos para evidenciar los daños causados a sus propiedades. Ellos comienzan con la radicación de veinte siete (27) documentos que incluyen planillas, planos, certificados de conducta, escrituras y otros. Fue por mi gestión personal que el Gobierno Federal advirtió del error de no haber incluido a las iglesias en el listado de entidades que podían acceder a ayuda para mitigar sus daños. Tomando en consideración que en el desastre de Katrina demoró catorce meses en desembolsar la totalidad de $14 mil millones, al paso que vamos dónde están pagando mil millones ($1,000 millones) por semestre, esto podría tomar hasta 17 años para culminar los desembolsos para nuevas construcciones o reparaciones de los daños”, indicó Casals Rivera, quien también es portavoz del grupo Coalición Civil María 2017.

“Un simple ejercicio matemático demuestra que de 1,800 iglesias que tienen sus casos aprobados, solamente 10 han recibido la luz verde para iniciar sus trabajos de construcción con fondos para el manejo de emergencia que otorga FEMA. Faltan unas 1,790 iglesias por impactar”, señaló Casals Rivera.

El portavoz del grupo Coalición Civil María 2017 dijo que la Agencia COR3 de Puerto Rico -custodio de los fondos que asignó FEMA- debería buscar un balance entre hacer cumplir los reglamentos para poder desembolsar el dinero que está consignado para los proyectos que FEMA autorizó hacer. “Debe aclararse que COR3 es el albacea o recipiente de ese dinero que generó FEMA, o sea que el estado recibe el dinero de FEMA y en este momento se está obstaculizando la entrega del mismo por haberse creado un proceso de “auditoría” que le corresponde a FEMA y no a COR3 y que se hace una vez culmine el proyecto y no durante el proceso de desarrollo del mismo. Se supone que al momento que una entidad hace la petición de reembolso en el proceso de construcción, la propia ley federal y los reglamentos disponen que se le debe reembolsar con un pago en 30 días cosa que no está sucediendo, lo que hace que el costo de los proyectos aumente y en algunos casos queden paralizados. Nosotros hacemos un llamado a todo el componente del COR3 para que asuman un rol más afirmativo, procedan a corregir los errores que ellos mismos se han impuesto al crear una unidad de auditoría para los desembolsos, cuando eso no está estipulado en la ley federal. El sistema que implementó el COR3 está contribuyendo no solo a la lentitud del desembolso de las ayudas federales, también pone en serio peligro la pérdida de miles de millones de dólares a los cuales tiene derecho el pueblo de Puerto Rico y que fue asignado por el Congreso Federal y la propia agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)”, explicó Casals Rivera.

“Mi oficina representa 17 denominaciones religiosas que componen más de 100 iglesias, estamos también representando a siete centros de rehabilitación de adicción a drogas y alcohol, tenemos como cliente a la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico y varios Municipios. De igual forma, asesoramos a la directiva de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico (organización que cuenta con más de 2,200 iglesias en Puerto Rico). Desde el año 2018 he estado trabajando como portavoz de la Coalición Religiosa María 2017, que hoy día se conoce como la Coalición Civil María 2017, logrando este servidor que FEMA y otras agencias federales reconocieran y permitieran la entrada de más de1500 iglesias, las cuales se le había negado o no se les había permitido entrar al programa de FEMA para recibir asistencia pública federal en casos de desastres. Tengo que señalar, que muchas iglesias tenían derecho a la ayuda federal, pero no se le había dado la oportunidad, logrando que por mi gestión se les permitiera entrar en el proceso de reclamación”, dijo el asesor en mitigación.

Según Casals Rivera, se ha perdido mucho tiempo y recursos por la falta de comunicación y difusión de la información del derecho que tienen los puertorriqueños, los cuales por ley están cobijados para ser asistidos con ayudas federales ya que hay leyes específicas para tales fines. “Hacemos un llamado al Gobierno de Puerto Rico para que nos ayuden, ya que necesitamos que se le trámite a mis clientes todas las reclamaciones que tienen en sus agencias, de manera que las mismas no sean puestas en el olvido. Este llamado incluye a los oficiales del COR3 y al propio directo ingeniero Manuel Laboy Rivera para que aceleren los trabajos de mitigación para desastres y ayuden a que las instituciones que representó para que reciban el mejor de los tratos y sean referidos a FEMA para el desembolso de las ayudas federales a las cuales han demostrado fuera de toda duda que tienen derecho”, terminó diciendo Casals Rivera.