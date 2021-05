Luego de que la Cámara de Representantes no consiguiera los votos necesarios para retrasar por seis meses la entrada de la empresa Luma Energy para hacerse cargo de la transmisión y distribución de energía en la Isla, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, afirmó en la noche de este martes que esta lucha no ha culminado.

“Aquí nadie perdió y nadie puede desmoralizarse”, les dijo a los pocos unionados que permanecieron frente a la plazoleta norte del Capitolio para observar los trabajos legislativo.

Afirmó, a preguntas de Primera Hora, que la lucha de los trabajadores continuará en la calle hasta que se vea la salida de Luma Energy del país.

PUBLICIDAD

De hecho, Figueroa Jaramillo convocó a sus unionados para una concentración que se realizará este próximo domingo a las 4:30 p.m. desde el parque Luis Muñoz Rivera hasta la plaza Colón, en el Viejo San Juan. Será “una marcha de oración”, pues líderes de los sectores religiosos del país se les unirán, dijo.

“Seguimos luchando. Esto no se acaba aquí”, afirmó. “La lucha va a continuar por el bien del pueblo de Puerto Rico, porque es una lucha justa”.

Insistió que el contrato de Luma Energy le aumentará la tarifa a los abonados boricuas. Por ello, manifestó que lucharían contra la empresa hasta que salgan de Puerto Rico.

“Hasta que Luma no se vaya de Puerto Rico, por el bien del país, esta lucha no se va a acabar”, expresó.

De paso, Figueroa Jaramillo emplazó al gobernador a que presente prueba de los alegados actos de sabotaje que se alega los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica realizan en este proceso de transición a Luma Energy, quien entraría en funciones el próximo 1 de junio, y que ha dejado a miles sin luz desde el pasado jueves.

“Yo creo que ya es tiempo que dejemos de estar acusando a los trabajadores, hombres y mujeres, que se levantan todos los días dejando a su familia para dar luz a Puerto Rico. Hoy nuestra gente no tiene vehículos para dar luz. ¿Por qué él no habla de eso? ¿Eso no es sabotaje?”, manifestó.

Por otro lado, el presidente de la Utier expresó que no tenían ninguna posición respecto al nombramiento de Manuel Torres, que fue colgado por la Cámara esta noche.

Sin embargo, el líder sindical se alegró de que Larry Seilhamer no contara con los votos para permanecer como secretario de Estado.

“Esas son las consecuencias de defender un contrato tan nefasto como el de Luma”, señaló.