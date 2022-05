Humacao/Aguas Buenas. Los ciudadanos se movían ayer con una mezcla de consternación, decepción y en algunos casos hasta sorpresa, ante los arrestos de los alcaldes de Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez, y de Aguas Buenas, Javier García Pérez.

Los ejecutivos municipales, militantes del Partido Nuevo Progresista, fueron arrestados ayer por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) bajo acusaciones de corrupción pública que incluyen soborno y extorsión.

Personas entrevistadas al azar en los alrededores de la plaza de Humacao, varias de las cuales votaron por Vargas Rodríguez en las pasadas elecciones, manifestaron su deseo de que, si en efecto se prueba que participó de actos de corrupción, le caiga el peso de la ley, aunque también hubo muestras de solidaridad hacia la familia del alcalde y empleados del municipio que entienden deben estar atravesando por momentos difíciles.

“Acho, es que la corrupción aquí está bien mala. Si lo están buscando es porque algo hizo. Y si hizo algo, pues nada bueno tiene que ser. Si lo están buscando, tiene que ser porque hizo algo así bien malo”, sostuvo un joven que se identificó como Dominique, y quien compartía con otros jóvenes a la sombra de los árboles en la plaza del pueblo.

“Y no sé en qué manera vaya a impactar al pueblo de Humacao, porque ahora mismo, si el alcalde está haciendo esas cosas, ¿qué otras cosas el alcalde habrá hecho?”, cuestionó el joven. “No sé las razones específicas, pero si lo están buscando tiene que ser porque algo hizo. Y si es de corrupción, pues mucho peor. Si estamos hablando de corrupción, si es de esas cosas así, pues, en verdad, no... el tipo tiene que tener a Humacao con muchas fallas. Y cuando vayan a ver las cosas de los papeles, de cómo está la economía de Humacao y cosas así, cuando la gente pregunta para dónde va el dinero, pues ya se sabe en que se han bregado las cosas”.

El grupo de jóvenes fue unánime en reclamar que “si es culpable que lo arresten y lo procesen”.

“Sí es un criminal, es un criminal. Si una persona hace algo y te están buscando, te van a procesar. Si yo me llego a robar algo, yo sé que yo me voy a ir preso. ¿Por qué a él no lo deberían procesar? No lo pueden excluir, tienen que ponerlo bajo las mismas reglas que a nosotros”, agregó otro de los jóvenes, quien prefirió no identificarse.

Dominique lamentó que, mientras el alcalde estaba siendo arrestado por alegaciones de corrupción, “mira alrededor del pueblo, muchas cosas cerradas, muchas cosas no están fluyendo por eso mismo, por las cosas que él está haciendo con el dinero”.

Reinaldo Vargas Rodríguez, alcalde de Humacao, saliendo de la Fiscalía federal. ( David Villafane/Staff )

“Pero en verdad no me impacta, si vemos como están las cosas hoy día en Puerto Rico”, agregó, con evidente frustración. “Dicen muchas cosas cuando están postulándose. Pero cuando ves estas cosas así, pues no es nada de lo que veías. Te diste cuenta que no es nada de lo que decía”.

Por su parte, un hombre envejeciente que aguardaba en un banco de la plaza, y que prefirió mantenerse anónimo, comentó que no le sorprendía lo que estaba ocurriendo y agregó que el alcalde Vargas Rodríguez no había respondido a pedidos de ayuda que le hizo un grupo de ancianos en busca de más seguridad.

“No me sorprende (el arresto) porque había muchos comentarios. Había muchos comentarios de lo que estaba haciendo él”, comentó. “Como ciudadano, y es mi alcalde, aunque no haya votado por él, no me siento bien, porque comoquiera que sea es nuestro alcalde. Pero, vuelvo y repito, el que lo hace mal, lo hace mal, y tiene que pagar las consecuencias. No me gustaría que eso sucediera, especialmente en mi en pueblo, pero si sucedió, que se achaque él a lo que venga pa’ alante”.

“Yo le digo la verdad. Hubo bastante, un grupo de gente, que fue a la oficina de él a pedir ayuda, especialmente con la Policía, y en ningún momento nos hizo caso a nosotros y al grupo que fue a pedir ayuda para la protección de los ancianos donde nosotros vivimos. No hizo caso de nada”, agregó el hombre.

En una calle aledaña a la plaza, el comerciante Dennis Rosario, propietario del restaurante Vidamía, lamentó la situación ocurrida con el alcalde, por quien, según confirmó, votó en las pasadas elecciones. “Estamos todos sorprendidos y consternados con la noticia. No era algo que hubiéramos querido, por lo menos yo. Entiendo que el pueblo de Humacao, más que contento, está triste con todo esto que está pasando. Todos anhelamos un alcalde que no pase esto, que venga a trabajar por el pueblo”.

Rosario aseguró conocer “personalmente” al alcalde y agregó que “empezó muy bien haciendo las obras. Estaba trabajando para el pueblo”, aunque acotó que “tuvimos unas diferencias porque donde trabajo y tengo mi negocio, pues hubo un problema con el estacionamiento en la calle”.

Reiteró su decepción por lo que está ocurriendo con el alcalde, y manifestó que “el problema que estamos teniendo ahora mismo es que todos son nuestros amigos en el momento de buscar los votos, pero una vez se sientan en esa silla, se acabaron las promesas, todo lo que se dijo se olvidó. Entonces el pueblo es el que sufre. Y estamos viendo esto año tras año, año tras año. Pienso que es tiempo de que ya nos levantemos y acabemos con esto, y cuando vayamos a votar, tengamos una manera inteligente de votar y no nos llevemos por las falsas promesas ni los personajes que nos llegan a nuestras casas en esos días”.

Exhortó al próximo alcalde que se reúna con los comerciantes y el pueblo para que Humacao pueda resurgir. “Todos anhelamos un mejor Humacao”, insistió.

La líder comunitaria Margie Luz Roberto Cuadrado expresó que se sentía “con sentimientos encontrados” tras el arresto del alcalde.

“Pensábamos que él iba a dar buen servicio. Lo respaldamos siempre. Nos sentimos dolidos. Y esperamos en Dios que todo salga bien, que salga a relucir la verdad, si es culpable en algún momento, pues que Dios sea el que diga, que Dios sea su juez”, comentó. “Y mucha fortaleza para la familia que sé que en estos momentos no es fácil”.

Comentó que, hasta lo ocurrido en esta madrugada, sentían que “estuvo bregando muy bien, estuvo haciendo su trabajo”.

“Pero de la noche a la mañana, esto nos ha sorprendido mucho. La ciudadanía en Humacao está muy triste, están consternados. Tenemos todos sentimientos encontrados”, reiteró.

Walter Arroyo, también comerciante de un negocio cercano a la plaza, sostuvo que se sentía sorprendido con el arresto del alcalde, por quien votó.

“Francamente nos cogió de sorpresa. No esperábamos esto de una persona, para mí, que era íntegra. Francamente me coge de sorpresa porque no pensaba que fuese capaz de hacer una cosa como esa”, afirmó. “En lo personal, nunca estuvo por los predios, nunca dio cara a los comerciantes. Estuvimos siempre pendientes a que nos diera la visita para mostrarles nuestras inquietudes”

Comoquiera, le deseó al alcalde que saliera “airoso” de la situación que enfrenta, aunque consideró que, “si lo hizo, debe de pagar”.

Agregó que percibe que Humacao “está ahora mismo en la incertidumbre. No sabemos quién va a ser el nuevo alcalde de él salir culpable. Y espero que el nuevo que venga, venga con planes de ayudar a los comerciantes, al pueblo de Humacao, y que sea una persona legal”.

Reincidencia en Aguas Buenas

Los aguasbonenses, por su parte, también reaccionaban con molestia e incredulidad por lo acontecido con García Pérez.

Para el pueblo de Aguas Buenas, además, se trata del segundo alcalde corrido involucrado en un escándalo de corrupción de gran envergadura, pues el novoprogresista Luis Arroyo Chiqués se declaró culpable apenas en diciembre pasado.

“Ya son dos, de ambos partidos. Es lo más grande, Así que, si uno se alegra por un lado por uno, y ahora le cayó con el mío”, reaccionó una ciudadana, que prefirió no identificarse, a la salida de un negocio en los alrededores de la plaza de Aguas Buenas. “Estoy sorprendida. No esperaba eso de esa persona. La gente queda mal, muy mal con eso. Al igual que yo, hay muchas personas que no esperaban eso”, agregó en tono de incredulidad.

Javier García Pérez, alcalde de Aguas Buenas, a su salida de la Fiscalía federal. ( David Villafane/Staff )

No obstante, dijo que si al alcalde, en efecto, se le prueba que participó del esquema de corrupción que se le imputa, espera que sea castigado con todo el peso de la ley.

Para Miguel Ángel Rodríguez lo que está ocurriendo “impacta al pueblo. Y lo que hace es que retrasa al pueblo”, además del impacto negativo en la familia del alcalde y los empleados del municipio.

“Uno no espera esa noticia, y que pase eso, ya que uno lo conoce a él. Pero, qué se va hacer. Sucedió. Si es verdad que es verdad. Tiene que enfrentar la justicia ahora. Pero lo lamentamos”, agregó.

Comentó que “es lamentable” que algo así viene de ocurrir con el alcalde anterior, “y que repitan lo mismo. Afecta y atrasa al pueblo. Es duro.

“Pero rogamos a Dios por él. Que Dios tenga misericordia. Es lo único. Pero, como dicen por ahí, si cometió lo que cometió, pues si es culpable, pues eso allá la justicia”, reiteró. “No le deseamos nada malo a él. Pero es lamentable”.

Otra joven, que no quiso identificarse y fue escueta en sus declaraciones, se limitó a decir que, “es un problema que tiene el alcalde. Yo lo siento por su familia. Porque sé que su familia está pasando... es más difícil para la familia que para el mismo alcalde. De verdad que ni juzgo, ni digo que está mal o que está bien, pero lo que lamento es por su familia”.

Otra ciudadana, en cambio, aseguró sentirse “contenta, contenta, porque aquí él no hizo nada”

“Él no ha hecho nada. ¿Qué él ha hecho aquí? Y cada vez que yo iba a pedir una ayuda, me la negaba”, agregó la mujer, que prefirió no identificarse. “Yo me siento feliz. Nunca ayudó en nada. Cada vez que pedía una ayuda, nunca había”.

Otro joven del pueblo, que estaba descansando a la sombra en la plaza, y también prefirió no identificarse, opinó que el arresto “era de esperarse”.

“Ya eso se estaba rumorando mucho, que estaba haciendo negocios por debajo de la mesa, como dicen”, dijo.

Comentó que, de hecho, en el barrio donde vive, que prefirió no nombrar, estuvieron poniendo brea en las calles, “pero lo dejaron a mitad”, luego que la compañía que estaba haciendo el trabajo se viera envuelta en los escándalos de corrupción de otros pueblos.

“Eso está mal. Se ve feo. Se siente uno mal. Porque uno como que ve el pueblo que no echa pa’ alante ni nada, y los ve a ellos haciendo eso. Está mal. Se molesta uno y todo”, agregó con evidente enfado. “El que venga que se ponga las pilas, que haga las cosas bien. Porque así, como pueblo, no vamos a echar pa’ adelante nunca si siguen en lo mismo, el anterior, este, si viene otros y hace lo mismo, vamos pa’ atrás y pa’ atrás. No vamos a echar pa’ alante nunca”, auguró.

Por su parte, el deportista Jimmy Figueroa lamentó lo que estaba ocurriendo con el alcalde, a quien describió como una persona de la que “soy bien allegado”.

“Son cosas que pasan. Y es mi amigo, es mi amigo. Lamento lo que le sucedió. Y eso hay que probarlo también. Él se ha declarado inocente. Es bien difícil, bien difícil. Porque yo soy bien allegado a él. Por cierto, yo tenía el hijo de él en un equipo de pelota. Y es bien fuerte, es bien fuerte. Porque la familia es la que lo sufre más que nadie”, comentó.

“Esperando en Dios que sea lo más justo posible. Si él lo hizo, tiene que pagar. Nosotros las consecuencias de nuestros actos tenemos que pagarlas en esta tierra. Y esperamos en Dios... pues que esto, pues sucede”, agregó Figueroa, por muchos años miembro del equipo nacional de béisbol.

Figueroa lamentó que “lo que sucede con la política es que uno se apasiona con los partidos, y allí es donde está el problema. Nosotros tenemos que pensar ahora en buscar bien los candidatos. Pero, sabemos que no importa la persona que tú cojas, a lo mejor esa persona es la mejor del mundo, y a la hora de la verdad también falla, porque son tentaciones que te vienen. Y eso tiene que trabajar con eso la persona que está ahí como político”.