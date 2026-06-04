¿Quieres saber si una playa es apta para bañistas?

Aunque desde agosto pasado ya estaba disponible una página cibernética en el que se puede buscar si hay o no corrientes marinas que pongan en peligro la vida de aquellos que gozan de darse un chapuzón en las refrescantes playas borincanas, ahora la información estará más accesible.

La directora de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, anunció este jueves que ya está disponible la aplicación móvil del Swim Safe PR 2.0 para poder tener la información a la mano.

Informó que la renovada aplicación cuenta con nuevas funcionalidades que permiten al usuario realizar búsquedas sobre las condiciones de los lugares que desea visitar con mayor precisión. También incluye pestañas con información detallada sobre viento, oleaje, mareas y corrientes, pronósticos de las condiciones para las próximas 24 horas, monitoreo de condiciones marítimas en vivo y consultar alertas por banderas de color.

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“Puerto Rico es reconocido internacionalmente por la calidad y diversidad de sus playas, ríos y otros cuerpos de agua, por lo que resulta fundamental que residentes y visitantes cuenten con información confiable para disfrutar estos espacios de manera segura. A través de SwimSafe P.R. continuamos fortaleciendo nuestros esfuerzos de orientación y concienciación, promoviendo una cultura de prevención que contribuya a proteger vidas y a enriquecer la experiencia de quienes eligen a Puerto Rico como destino”, firmó la funcionaria.

En esencia, el Swim Safe PR 2.0 se nutre con información del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, que diariamente señala en qué zonas hay corrientes marinas y si las mismas son moderadas o altas.

Gráfica del Servicio Nacional de Meteorología que informa cómo escapar de una corriente de resaca. ( Captura )

La recomendación de la agencia federal es que los bañistas ejerzan “extrema precaución” cuando hay corrientes moderadas, ya que estas pueden arrastrar hasta el mejor de los nadadores hacia mar afuera lo que aumenta el peligro de ahogamiento. Las playas bajo este parámetro se identifican con una bandera amarilla en el mapa que se registra en el Swim Safe PR 2.0.

Mientras, cuando el peligro de corrientes marinas está alto, una bandera roja aparecerá. La exhortación del Meteorología es que los bañistas no entren a nadar bajo estas condiciones.

Si conoce de la playa a la que desea asistir, puede poner su nombre en el buscador o simplemente marcar la bandera que aparece en la zona. Allí, podrá conseguir información adicional, como en cuántos pies están las olas, la velocidad del viento o el nivel del mar, entre otras cosas.

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Este programa también da la opción para suscribirte y recibir actualizaciones en tiempo real sobre las condiciones del océano a tu correo electrónico y teléfono.

En lo que va de 2026, se han registrado 26 muertes por ahogamiento. Las playas donde han ocurrido más incidencias son las del norte, bañadas por el océano Atlántico, en los municipios de Rincón, Isabela, Arecibo, Manatí, San Juan, Loíza, Carolina, Luquillo y Fajardo.

Según Swim Safe PR 2.0, estas son las recomendaciones para disfrutar de las playas de forma segura: