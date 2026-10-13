“Aquí se juega” es el lema de la nueva campaña del Negociado de la Lotería de Puerto Rico para atraer a las personas a jugar a los billetes de la Lotería Tradicional.

La iniciativa persigue destacar los sorteos ordinarios de la Lotería Tradicional y su arraigo en las costumbres de los puertorriqueños, indicó la secretaria del Negociado, Heidi Hernández Olivo.

Según explicó en un comunicado de prensa, el anuncio presenta diferentes escenarios en los que el juego forma parte de la vida cotidiana, desde una cancha de baloncesto y un parque de béisbol hasta una mesa de dominó o una partida de briscas. También incorpora actividades como el ajedrez, el billar y los dardos, juegos con los que han crecido distintas generaciones y que continúan presentes en los momentos que se comparten con familiares y amigos. Como dice la campaña, nos une la cultura de jugar.

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“Siempre hay un juego que forma parte de nuestra esencia como puertorriqueños, y a través de estas escenas, se establece una conexión entre las actividades recreativas que forman parte de la cultura puertorriqueña y los sorteos ordinarios de la Lotería Tradicional, resaltando la presencia de sus billetes durante más de nueve décadas de historia”, se indicó en la comunicación.

La campaña también reconoce la figura de los billeteros, quienes mantienen una relación cercana con sus compradores. Su presencia en las plazas públicas, los colmaditos y los supermercados de sus pueblos ha sido una constante a través de los años, ganándose el cariño y la confianza de quienes adquieren sus billetes semana tras semana.

“Con esta campaña queremos destacar cómo la Lotería Tradicional continúa formando parte de las costumbres de nuestra gente. Los sorteos ordinarios han acompañado a distintas generaciones y nuestro mayor propósito es que los jóvenes también conozcan y mantengan viva esta tradición”, expresó Hernández Olivo.

“Aquí se juega” se difundirá en diferentes medios de comunicación, con el propósito de dar mayor visibilidad a los sorteos y preservar el interés por la Lotería Tradicional.

La campaña concluye con el mensaje: “Aquí se vive. Aquí se sueña. Aquí se juega”.