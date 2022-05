La Organización de Mercadeo de Destino (DMO, en inglés) Discover Puerto Rico lanzó este martes su nueva campaña de destino turístico “Live Boricua”, que busca resaltar la esencia del país y llamar a quienes visiten la Isla a vivir y disfrutar como los puertorriqueños.

La directora de mercadeo del DMO, Leah Chandler, explicó a Primera Hora que el proyecto busca invitar al consumidor a aprovechar una estadía en la Isla desde una experiencia más “inmersa, profunda y significativa”.

“En el fondo, lo que decimos es que, no importa por cuánto tiempo vengas a visitarnos, si solo vienes un fin de semana o te quedas por una semana, una visita a Puerto Rico se sentirá como si realmente vivieras en Puerto Rico”, expresó Chandler.

PUBLICIDAD

No obstante, la jefa de mercadeo aclaró que “no estamos pidiendo a la gente a que viva en Puerto Rico, le estamos pidiendo a que nos visiten y, cuando llegue, tu estadía se sentirá como si hubieras vivido aquí”.

En cuanto al nombre de la campaña, Chandler indicó que, tras meses de estudios de mercado y 16 grupos focales, el equipo consideró usar el sustantivo “boricua” dado que es “muy propio” del país. Igualmente, la comunicadora manifestó que aseguraron que el eslogan representara un balance entre la representación correcta de la Isla del Encanto y un gancho para promover mayores ventas en la Isla.

El costo de la campaña de destino rondó los $750,000. ( Suministrada )

“Este concepto no es algo que los puedan utilizar en Costa Rica, Las Bahamas o el sur de Florida. Este revela una posición muy, muy única para nuestro destino”, apuntó. “Hemos tenido una respuesta positiva abrumadora del mercado de consumo general en Estados Unidos, el mercado de la diáspora en Miami y Nueva York y desde nuestro centro, San Juan”, añadió.

Chandler indicó que el proyecto publicitario es de suma importancia dado que es el primero que se ha podido divulgar desde que la organización reposicionó sus estrategias en 2019, con la intención de volver a presentar a Puerto Rico a la comunidad internacional.

“Cuando el DMO comenzó y nuestro equipo comenzó a realizar estudios, muchas personas conocían muy poco de Puerto Rico, había un bajo nivel de concienciación y una perspectiva neutral sobre la isla, así que generamos esa campaña en abril (de 2019) y, por supuesto, tuvimos de lleno conflictos políticos, los terremotos, la pandemia (del COVID-19) y muchas otras cosas que conocemos. Por eso quisimos asegurarnos de que nuestros mensajes fueran muy específicos para esos problemas, para que los consumidores supieran qué esperar cuando vinieran a la isla”, explicó la directora, al tiempo que reveló los retos que enfrentaron entre mantener a clientes bien informados sobre las políticas públicas vigentes del país y seguir apoyando la industria de la hospedería local.

PUBLICIDAD

Chandler, por otro lado, informó que el costo de la campaña de destino rondó los $750,000, lo cual catalogó como una “inversión modesta por la magnitud que el mismo tendrá a nivel nacional e internacional”.

“Nosotros esperamos que esta marca que promoveremos tendrá de dos a tres años de vida. El proyecto tiene longevidad más allá del 2022″, planteó.

Por su parte, el director de estrategias creativas del DMO, Jean Paul Polo, manifestó que los fondos asignados se utilizaron “el 100% en empresas puertorriqueñas”.

“Desde la producción, el ‘catering’, hasta el alojamiento, la lista es extensa”, acotó, al tiempo que puntualizó que alrededor de 70 contratistas estuvieron involucrados en el proyecto que tomó cuatro semanas en realizarse.

Igualmente, Polo expuso que esta campaña se convierte también en la primera con un equipo de producción fílmica compuesto por mujeres. La dirección del corte comercial, que cuenta con un talento diverso en raza, edad, identidades de género y orientación sexual, estuvo a cargo de la cineasta Mariem Pérez Riera, directora del documental “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It”.

“Como puertorriqueño, estoy muy orgulloso de lo que fuimos capaces de lograr aquí”, indicó.

“Es un momento significativo para el turismo puertorriqueño”

“Para nosotros, esto no es solo una campaña, esto es un momento significativo para el turismo puertorriqueño”, expresó el principal oficial ejecutivo, Brad Dean, quien destacó que el nuevo comercial dirigido al exterior del país será una continuación de sus esfuerzos para comunicar que “Puerto Rico vuelve a la carga”.

El jefe del DMO sostuvo que dicha campaña será la primera en contar con un anuncio de televisión nacional que “ayudará a alcanzar a una audiencia más y más amplia”.

PUBLICIDAD

“Estos mensajes no solamente será para la diáspora, estos mensajes se extenderán a un público que todavía no conocemos”, enfatizó.

Además, Dean hizo referencia a un estudio que surgió recientemente de la compañía donde reveló que viajeros que arrendaron de manera temporal en la isla gastaron $4,582 millones en el 2021, cifra que fue 11% más alta que la registrada en el 2019, año que se estimaba como el mejor en este renglón.

“Tuvimos más visitas, más gastos, más recaudación de impuestos y hasta más empleos. De hecho, rompimos cifras en trabajos en el sector turístico, superando los números que teníamos antes de la pandemia (del COVID-19)”, recapituló Dean, al tiempo que indicó que otros destinos caribeños y estadounidense se encuentran con “un 9% a 10 % menos en trabajos”.

“Puerto Rico no solo está trabajando bien, sino que estamos liderando la recuperación, mientras que otros destinos sobreviven”, señaló.