Reptiles, animales acuáticos, monos y un sinnúmero de animales exóticos o en peligro de extinción son vendidos en Puerto Rico en varias plataformas digitales y las redes sociales, por lo que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) han iniciado un operativo para poner fin a este acto ilegal.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, informó este jueves que han iniciado un “operativo de escritorio” que pudiese terminar con la radicación de cargos criminales contra los vendedores de estos animales por Internet.

“Se trata de un ejercicio de investigación de plataformas digitales. Me refiero al Marketplace de Facebook, Clasificados Online y otros tipos de plataformas que son utilizadas para la compra y venta de animales exóticos. Durante este ejercicio, nosotros hemos detectado varios casos de venta ilegal de reptiles, de animales acuáticos, estamos hablando de monos, inclusive algunos en peligro de extinción. Nosotros hemos estado identificando todos estos casos, compartiendo la información con el DRNA, porque estamos hablando de situaciones donde muy bien se podría estar cometiendo delitos criminales, que más adelante podrían ser procesados en el Departamento de Justicia”, precisó el secretario, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

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Indicó que estas plataformas pueden ser utilizadas para la venta de perros y gatos, pero no así de animales exóticos o en peligro de extinción, los cuales son protegidos por leyes federales y locales.

El operativo se divide entre ambas agencias. El DACO es el que identifica la venta de los animales en las plataformas y pasa la información al DRNA para que el Cuerpo de Vigilantes, que tiene potestad de hacer arrestos, se encargue del procesamiento de los casos.

Torres Montalvo no pudo precisar, de inmediato, qué consecuencias criminales pudiese encarar una persona que vende estos animales. No obstante, señaló que puede haber violaciones a leyes sobre maltrato de animales y otras por el manejo de animales exóticos.

Sobre el posible maltrato de animales, Torres Montalvo indicó que muchos de estos animales llegan a través de correo postal, dentro de cajas o recipientes de cristal, lo que pone en peligro la vida de los animales.

“Estamos hablando de una compraventa ilegal. Se ocupan los animales y todo el dinero que es objeto de la transacción”, explicó el secretario, sobre lo que ocurriría durante el operativo.

Los animales ocupados serían llevados al Bosque Estatal Cambalache, donde hay un Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas.

Personas que detecten esta venta de animales exóticos, pueden denunciarla a través del correo electrónico confidencia@daco.pr.gov.