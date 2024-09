Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Lares. Tierra revolucionaria y altar de la patria al que “se entra de rodillas”, según el prócer don Pedro Albizu Campos.

El pueblo sereno, hogar de 28,105 personas -contabilizados en el 2020 por el Buró del Censo de los Estados Unidos- atrae a muchos por sus tranquilas colinas, deleitable café y los curiosos sabores, como ajo, arroz con salchichas y arroz con gandules, de los mantecados de la Heladería Lares, que ubica aledaña a la Plaza de la Revolución.

PUBLICIDAD

Para Rafael Jiménez es, precisamente, esta heladería la que ha servido como imán turístico los fines de semana, atrayendo a cientos de personas que también apoyan la economía local, máxime la venta de la artesanía que se vende desde el casco urbano los sábados y domingos.

Rafael Jiménez ( Suministrada )

Sin embargo, estimó Jiménez, Lares tiene mucho más que ofrecer a nivel turístico, que no ha sido explotado lo suficiente y que beneficiarían las arcas municipales.

“Siempre he creído que Lares es un pueblo para que esté mega explotao turísticamente y no lo están haciendo”, consideró el artesano, mientras estaba sentado detrás de la mesa donde exponía varias de sus creaciones hechas de madera y pintadas con vibrantes colores que representaban la flora y fauna puertorriqueña.

“Lares es para que esté a nivel San Juan a nivel turístico, porque Lares tiene demasiadas cuestiones históricas y no están explotando eso para la economía del pueblo”, agregó.

La ausencia de un fuerte impulso turístico y económico en el municipio, indicó el hombre, repercute en los artesanos y en todos los comercios locales.

“Ahora mismo, somos varios artesanos que estamos sábado y domingo (vendiendo en la plaza). A veces las ventas no son como mandarían. Un ejemplo, vamos a San Juan y las ventas son fantásticas. Pero, con todo y eso, viene mucho turista gracias a la heladería. Pero, si hubiera (aún más) turismo, más cuestiones, me imagino que Lares estaría a nivel San Juan a nivel turístico”, recalcó al señalar que, aunque no se atrevía a opinar de manera negativa o positivamente sobre la gestión del alcalde popular Fabián Arroyo, “por lo que oigo, es que no hay mucho apoyo, especialmente a las cuestiones culturales”.

PUBLICIDAD

No obstante, para su colega, la también artesana Elba González Luciano, este no es el mayor problema que aqueja al municipio.

“Yo lo resumiría en cuatro palabras: problemas con el agua”, puntualizó la lareña, quien crea joyería.

Y es que González Luciano dio fe de que, desde sus primeros recuerdos y como residente de “toda la vida” del barrio Callejones, el servicio de agua potable siempre escasea. Los residentes de este barrio todos son dueños de cisternas para recolectar el líquido, ya que, de lo contrario, solo contarían con este servicio durante varias horas de la madrugada.

“Desde que yo nací, el problema de servicio de agua (es) pésimo. Todavía persiste. Todos los residentes de ese barrio tienen una cisterna en sus casas, porque el agua tiende a llegar de madrugada. Entonces, esa cisterna tiene un sistema que llena con la presión del agua de la alcantarilla, de la tubería y, ¿qué pasa? Durante el día, nosotros hacemos uso de esa agua que tenemos en reserva. Por el día no esperemos agua de (la Autoridad de) Acueductos (y Alcantarillados)”, detalló la fémina de 56 años.

Sobre el asunto, las promesas de políticos han sobrado, pero han rendido pocos frutos, señaló González Luciano.

“Cada administración hace lo que puede, definitivo”, comentó.

“Han hecho promesas. Administraciones han hecho una mejora en las tuberías, pero no han resuelto el problema como tal. Yo diría que eso no es solamente en mi barrio, yo diría que todo Puerto Rico sufre del mismo mal. En todo Puerto Rico se sufre por los problemas del agua”, añadió.

PUBLICIDAD

Además de esos problemas, otro lareño alabó la labor del funcionario Arroyo, asegurando que ha sido de beneficio al municipio. Esta fue la opinión de Julián Pérez, quien recalcó que su valoración del alcalde, la cual catalogó como fidedigna, es sincera, pues “no (le) pagan” por emitir su pensamiento.

“El alcalde está bregando bien”, puntualizó.

“El alcalde de aquí está bregando en la calle y todo, hasta de noche está bregando. Yo lo admiro y no es de mi partido (es) del contrario y yo lo puedo entender que está bregando. A mí no me pagan (por decir esto). Yo admiro que breguen bien por el bien de todo Puerto Rico”, continuó.

Conoce más