Se movilizan estudiantes #YoSoyUPR para sacar su tarjeta electoral. Soplan vientos de cambio. Ante el abuso del bipartidismo, la generación del "yo no me dejo", "yo no me quito" y "a mí no me cogen" está de pie. ¡De la Calle a las Urnas! Vamos a construir una #PatriaNueva ✊🇵🇷 pic.twitter.com/zCC1hPIu17