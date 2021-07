La falta de energía eléctrica y de agua potable, así como los problemas en la facturación por estos servicios, acaparan las quejas de los ciudadanos ante la Oficina del Procurador del Ciudadano, revelan las estadísticas de la entidad.

Son la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), de hecho, las entidades gubernamentales contra las que la ciudadanía enfoca la mayoría de sus reclamos.

Sin embargo, para el procurador del ciudadano (Ombudsman), Edwin García, son el Departamento de Educación y la Policía las peores agencias en lo que respecta a la atención de las quejas de los ciudadanos.

De estas mencionadas, precisó que “la agencia que más difícil se ha hecho es el Departamento de Educación. Hay una falta de voluntad de atender la cantidad de casos, reclamos que se le han referido”.

Según explicó, cada agencia tiene que designar a un “facilitador” al que le hacen llegar la queja del ciudadano. Esta persona se supone que se encarga de dar seguimiento al caso y notificar al Ombudsman si hubo alguna solución.

En el caso de Educación, García se quejó de que no se recibe ninguna comunicación que demuestre que el caso se intente resolver y tiene reclamos acumulados desde hace siete años. Los casos son en su mayoría referentes a vacaciones o trabajo no pagado, así como de Educación Especial.

“Educación tiene que ser más proactivo. Yo no sé, no me parece tan complicado que tú cojas y asignes a alguien o más de una persona para que comencemos a ver 100 casos al mes. No estamos pretendiendo que cojas 30 casos al día, con que cojas cinco... tampoco el gobierno puede pasarse la vida diciendo que no hay presupuesto en casos que llevan seis y siete años”, manifestó el procurador.

Sobre la Policía, dijo que se acumulan en el Ombudsman reclamos de hasta 10 años. La mayoría están relacionados a que los agentes recibieron un ascenso, pero no llegó acompañado de un aumento en salario.

Además de las agencias mencionadas, están en la lista de las que más reclamos han recibido el Departamento del Trabajo por demoras en el pago de desempleo, Hacienda por problemas en el incentivo federal otorgado en la pandemia del COVID-19, así como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) por falta de rótulos y problemas con las carreteras.