El secretario de Salud, Carlos Mellado López dijo hoy que la baja en la natalidad y su impacto en la reducción de la población puertorriqueña “es un problema serio” y se alieneó con las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, quien exhortó a las parejas jóvenes a tener hijos.

“El índice de natalidad está bajando, pero no sé qué decir, es algo complicado… Sé que los tiempos cambian, la gente cambia, pero es importante que aumente la natalidad porque si no, vamos a ser un país envejecido y ya vemos los problemas que hay con pacientes mayores de 65 años que pagan su Seguro Social y para darles un plan médico todas las trabas que pasan, qué va a pasar si Puerto Rico no se ajusta de aquí a 20 años. Es duro, tenemos que trabajar y ciertamente el Departamento de Salud como parte de su promoción y prevención de la salud, promovemos el embarazo, promovemos la lactancia y promovemos todo lo que es salud dentro de un embarazo saludable”, indicó el funcionario.

Sostuvo que “eso básicamente es lo que el Departamento hace, promover y prevenir cualquier condición y en este caso, promovemos que aumente la natalidad”.

“Tenemos cuidado prenatal, educación de parto saludable, tenemos programas de lactancia, programa de manutención para los niños a través de WIC, tenemos todos los programas”, agregó a preguntas de periodistas, luego de participar en una vista ante la Comisión de Hacienda de la Cámara en la que defendió el presupuesto que solicita la agencia para el nuevo año fiscal.

Mellado López no fue categórico cuándo se le preguntó si el gobierno acompañará el llamado a las parejas jóvenes a concebir con campañas educativas y más servicios.

“Hemos tenido campañas, lo que pasa es que nosotros podemos educar a todo el mundo, pero si la gente no quiere, si las mujeres no quieren parir en Puerto Rico, tenemos un problema serio. Las familias están cada día diferentes”, expresó el galeno.

Se le preguntó también si la baja en la natalidad guardaba relación con la precariedad economica y dijo que “tiene que ver con el cambio de los tiempos, creo que a nivel mundial debe haber un bajo nivel de natalidad”.

Añadió que “la economía influye, pero en Puerto Rico tenemos un programa para la manutención de los menores a través del WIC y el Departamento de la Familia y no hay excusa, cuando no se tienen los fondos”.

Satisfecho con el presupuesto certificado

En cuanto al presupuesto que Salud prevé que le certificará la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el próximo año fiscal que comienza el primero de julio de este año, Mellado López se mostró satisfecho.

“Nosotros recibimos más dinero de ingresos propios y eso nos ha ayudado a aumentar las residencias, que es parte del programa para la retención de médicos en Puerto Rico, se les pudo dar un bono adicional, se les está pidiendo un aumento, la JSF nos dejó el sobrante del ‘clawback’ de Medicaid, hemos podido cumplir con los pacientes de HIV-Sida y podemos cumplir con el pago ‘wrap-around’ de los centros 330. Podemos cumplir con las obligaciones que tenemos”, indicó.

El secretario indicó que en el presente año fiscal, el Departamento de Salud tiene un presupuesto base de $1,377 millones y para el próximo año fiscal (2023-2024), recibiría $1,729 millones, $333.9 millones provenientes del Fondo General, $148.1 millones de ingresos propios y los restantes son fondos federales.

En cuanto a cómo afectarían los anticipados recortes federales al 93% de los recipientes del Programa Medicaid Advantage en Puerto Rico, el Secretario de Salud indicó todavía es impreciso.

“El gobierno federal ni ha dicho que va a recortar, ni ha dicho cuánto va a recortar ni cómo lo va a hacer, no sabemos”, sostuvo.

“A mi juicio, partiendo de la premisa de que sean los $850 millones que dicen las aseguradoras, si se divide eso entre la cantidad de pacientes que ellos tienen, estaríamos hablando de $110.00 por paciente por mes. Eso es mínimo en comparación con la Reforma que tenemos $263.00 por paciente por mes para dar un servicio con un formulario de medicamentos que ellos lo han limitado igual que el de Reforma”, agregó Mellado López..