El pulseo esta madrugada en la Legislatura por la aprobación del presupuesto en el Senado tuvo un nuevo capítulo de roces entre el presidente del cuerpo José Luis Dalmau Santiago y el portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau.

Un compungido Aponte Dalmau reprochó que de la legislación que se trabajaba en el Senado se excluyeran dos enmiendas que él impulsaba a fin de garantizar las partidas de $1 millón cada una para la construcción del nuevo hospital en la isla municipio de Vieques y el deslinde nacional de las costas.

“Eso se pudo evitar con esperar 45 minutos, hacer una corrección del lenguaje que ya había cruzado con incluirle en la página 198 del presupuesto, haber hecho un ajuste de una partida de $10 a $8 millones y, en la página 200, haber incluido el lenguaje de incluir el deslinde nacional, un compromiso que yo había hecho con la compañera María de Lourdes Santiago y el millón de dólares del hospital de Vieques”, dijo Aponte Dalmau a preguntas de periodistas en el Capitolio.

“Estuve ayer horas de la noche tratando de lograr un acuerdo de que no se iba a incluir el CRIM y eso incluía que los $44 millones del fondo de equiparación había que identificarlos de alguna otra fuente o alguna otra manera y qué hicieron: mientras yo estaba trabajando con el asunto del lenguaje se fueron a hacer un ajuste presupuestario de los $44 millones que no le dijeron a (los senadores) de distrito”, reprochó el senador por el distrito de Carolina, quien no estuvo presente al momento de la votación de las medidas presupuestarias, pasadas las 3:00 de la madrugada.

Una reportera le preguntó si durante el caucus popular había tenido un fuerte intercambio con el Presidente del Senado, pero este dijo que no. “Simplemente en el caucus yo dije mi sentir, yo cogí mis paginitas de mi ajuste que pudieron haber esperado, no encontraba ninguna razón de por qué había que salir de allí corriendo y poder esperar. Si habían esperado lo que habíamos esperado y habíamos salvado lo que se había salvado, 45 minutos no iba a ser nada y cogieron las dos cosas y las liquidaron”, lamentó Aponte Dalmau.

-¿Está molesto, decepcionado?, se le preguntó.

“No quiero hacer comentarios, de verdad... Yo estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer, garantizar que los cuerpos crucen los proyectos que se acordaron en conferencia y a eso me voy dedicar”, expresó.

“Tal vez, no me atrevo asegurar nada”, dijo cuándo se le preguntó por una propuesta del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez de someter una resolución aparte en la segunda sesión ordinaria para consignar los $2 millones que quedaron fuera de las medidas del presupuesto.

Al preguntársele quién fue que retiró esos $2 millones del Presupuesto en el Senado, el portavoz dijo: “dentro de las manos mágicas que cuadraron los $44 millones del fondo de equiparación, le quitaron $2 millones a una cosa para dárselos a los 30 municipios que no tienen los fondos suficientes”.

“Que eso había que hacerlo, indudablemente había que hacerlo, pero vamos a discutirlo, de dónde se va a hacer ese ajuste y todo el mundo hubiese estado en paz y en orden”, agregó el legislador.

Sostuvo que pidió al caucus popular que aguantaron por 45 minutos la votación final del presupuesto para incluir las enmiendas de los $2 millones, pero indicó que le dijeron “que no iban a concurrir con eso”.

También se le preguntó si no participaría de la sesión de hoy a modo de protesta y dijo que, como portavoz, ya había hecho el trabajo de garantizar que las medidas que quedaron en comités de conferencia cruzaran a los cuerpos legislativos al cerrar hoy la sesión ordinaria.

“Aquí lo que se va a es a concurrir, si yo tuviera que entrar a votar, me pongo la chaqueta y voto, pero mi función aquí hoy es garantizar que todas estas medidas crucen y se lleven conforme a los acuerdos que se han logrado entre los cuerpos”, sostuvo el senador, quien vestía en mahón y zapatillas deportivas.