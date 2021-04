Ni sobresaliente ni colga’o, sino más bien en la zona intermedia. Esa fue la evaluación promedio que recibió el gobernador Pedro Pierluisi en sus primeros 100 días de gobernación según la opinión de un grupo de ciudadanos entrevistados al azar por Primera Hora.

Las respuestas en realidad fueron bastante variadas, con algunas personas que evaluaron la gestión del gobernador de manera bastante positiva y otras que le dieron la peor puntuación, así como otros que lo dejaron con nota de C.

El ciudadano Feliciano Padilla considera que el gobernador “está trabajando” y le otorga una nota de B.

Padilla opinó que en cuestiones de seguridad “siempre hay sus fallas, porque esas son cosas muchas veces imprecisas, pero en sí (el gobernador) está trabajando”.

Agregó que en lo que respecta al COVID-19, “esa cosa, la mayoría no cumplimos con la cosa y eso. Y hay muchas cosas que se le salen de la mano. Tú ves por ahí que mucha de la gente lo que usa es gargantilla, y anda con la nariz afuera. Y eso es una zona que, pues, todo el que respira, infecta todo. Y la mayoría anda así, los turistas, tremendo aquí en el Viejo San Juan”.

Padilla declinó ofrecer alguna recomendación al gobernador, pero sostuvo que “lo veo que tiene una mente dirigida a gobernar pa’ su pueblo. Eso sí lo veo. Esperemos que siga trabajando por nosotros”.

Sin embargo, Roberto Sastre, un ciudadano de Arroyo que tuvo que acudir hasta San Juan a resolver una situación con una agencia de gobierno, le otorgó al gobernador Pierluisi una nota de F, “y si hay otra más bajita que F, se le asigna esa”.

“El manejo del COVID ha sido un brinca la tablita; uno, dos, tres, pa’alante; uno, dos, tres, pa’atrás. Eso no ha funcionado”, comentó Sastre. “Segundo, en 100 días no ha hecho nada por el país, que no sea conseguir dinero pa’ los cabilderos, eso es lo único que ha hecho. ¿Pero, y los demás problemas? ¿Y la sociedad? ¿Y la salud?”.

“Me preocupa la salud y los retiros. Seguimos en un país donde las personas mayores tienen que decidir si pagan la luz, o si pagan sus medicamentos. Eso es una cuestión hasta de sentido común. Tiene que hacerse algo. ¿Y a nuestros jóvenes? Olvidados por completo. Aquí no hay nada, en 100 días el hombre no ha hecho nada”, agregó Sastre.

Así las cosas, este ciudadano tiene una sola recomendación para el gobernador: “que renuncie”.

Carmen Maldonado tampoco tiene una valoración positiva de la gestión del gobernador en los primeros 100 días, y sostuvo que “vamos a darle una D”.

“Para mí, no ha hecho gran cosa. Es mi opinión y la de muchos de nuestros vecinos de aquí, que casi no escuchamos nada”, comentó.

Sobre el manejo de la pandemia del COVID-19 opinó que “muchos estuvimos en desacuerdo con que ampliara todo esto, después que estábamos todo bastante controlados, resulta que él abrió más, y vamos a las escuelas, a pesar de que mucha gente estaba en contra de que se abrieran las escuelas. Digo, hacía falta que falta que se empezaran las escuelas a abrir, no estoy diciendo que eso esté mal. Pero, de momento, como que pensó más en el comercio, en la cuestión de los comerciantes, que en la población en general. Y ahora lo hemos visto, porque, dime tú, qué ha pasado ahora mismo. Pues, la gente, si le dan libertad, imagínate, si controlándolos era, y tú sabes como eran los jóvenes especialmente, que no tenían control, y ahora están desboca’os. Cuando él debió haber aprovechado que estábamos más o menos controlados, para que entonces se mejorara esto. Yo creo que eso no fue bueno de parte de él”.

“Estamos descontentos también con la seguridad, especialmente aquí (en el Viejo San Juan). Si ves, aquí hay policías, están como que en unas esquinitas por allí, por allá, pero ellos realmente no están pendientes de nada. Estos son municipales, es verdad, pero cuando traen estatales, que yo no sé, a veces están allá aariba en la entrada de La Perla durante el día, pero cuando realmente se necesitan tampoco están”, comentó.

“Mucha gente, especialmente la gente de la (calle) Norzagaray, está pasándola muy mal. Hay mucho descontrol con los turistas. Aquí no intervienen los policías, ni los municipales, ni los estatales tampoco, porque los estatales no están aquí. Es una cosa como que los ignoran, como que, los ven sin mascarillas y uno que otro le dice algo, pero nada más”, afirmó Maldonado, agregando que muchas veces son los propios residentes del área los que tienen que reclamar a los turistas que observen las medidas sanitarias para protegerse contra el COVID-19.

“Mucha gente viene por ahí y dice, pues si no les gustan los gritos... y las griterías aquí de noche, es una cosa que esto es, pues yo vengo cierro la puerta y pongo el aire. Estoy trabajando remoto y tengo que tener el aire prendido porque si no, no me puedo concentrar. Pero especialmente de noche, de noche esto aquí es tierra de nadie, y no se impone el orden”, agregó.

Su recomendación al gobernador es “que escuche un poco más al pueblo, a la gente, a la gente. No al grupito de siempre, que son ellos allá, sino a la gente, que vaya a la gente, que se mueva, que utilice de toda la gente que tiene metida allí en Fortaleza, que vayan y se muevan por ahí y pregunten. Eso mismo que está haciendo tú, ¿mire cómo usted se siente con esto? ¿cómo se siente con la seguridad? Todo el mundo está que no sabe ni qué hacer. De momento la gente dice me quiero ir de todo esto. Otros dicen no. Yo no me voy para nada. Pero es triste que estamos batallando por mantener un Puerto Rico genuino, mantener esta misma ciudad de nosotros que fue una joya. Y la verdad que a ellos no le importa, no le importa nada”.

En contraste, Julio Ortiz tiene una valoración más positiva de lo que ha ocurrido en los primeros 100 días es esta administración, y le otorga a Pierluisi una B+ en su gestión.

Aunque no abundó mucho en su respuesta, Ortiz aseguró que el tema del COVID-19 el gobernador “lo ha sabido manejar”.

En cuanto a temas de seguridad, sostuvo que “está bien, pero el problema es que el público no hace lo que tiene que hacer. Pero eso es aparte”.

A tono con su comentario anterior, Ortiz le recomendó al gobernador “tratar de controlar un poquito más lo que es las playas y esos sitios así”.

El joven Jesús Santiago y su madre Brendaliz Arroyo le otorgaron ambos al gobernador una puntuación de C.

Aunque admitió que “en verdad, no conozco mucho de la política” Santiago comentó que algunas decisiones del gobernador le parecen erráticas y contradictorias, como el cierre de parques y estadios a actividades deportivas.

En el tema del COVID-19, por ejemplo, opinó que “cierra unos sitios que no debe y abre unos que hay más personas. Quería abrir las escuelas, y ahora cerró, que pues lo veo bien porque así evitamos un poquito el brote”.

En asuntos de seguridad el joven pidió dar atención al problema de “las mujeres, que las matan”, y también “que armen mejor a los policías y les den materiales” porque los criminales están mucho mejor armados que ellos.

Santiago sí tiene una recomendación para el gobernador: “el deporte, que permita el deporte”.

“El deporte debería ser algo que no se debe parar, los futuros deportistas necesitan entrenar. Que permita el deporte, porque eso es los que van a representarnos en un futuro al país, a poner el nombre de Puerto Rico en alto”.

Arroyo, por su parte, opinó que el gobernador “debería cerrar los sitios donde hay bebidas alcohólicas y ser un poquito más estricto en seguridad”.

En el tema del COVID-19, afirmó que “encuentro que, gracias al Señor, están haciendo las gestiones muy bien porque ahora están vacunando”.

Sin embargo, opinó que “cada día la seguridad en Puerto Rico está cada día peor”, y agregó que “deberían de poner más luz en las carreteras porque están muy oscuras. Deberían dar prioridades a eso”. De igual forma, condenó que, aunque están llegando muchos fondos federales, “no llegan a las manos que tienen que llegar”.

En resumen, a juzgar por las opiniones ciudadanas, el gobernador tiene trabajo por hacer para intentar lograr mejorar esa nota promedio que le otorgan en estos momentos.