A Héctor Enrique Ferrer Santiago, su círculo en el Capitolio le dice “El Pichón”, tanto por el parecido físico con su fenecido padre, Héctor Ferrer Ríos, como por el dominio que ha demostrado de los procesos legislativos en su corto tiempo en una de las bancas del hemiciclo.

Está soltero, es playero, practicaba el béisbol en escuela superior, pero se lesionó; cree en la enseñanza con perspectiva de género en las escuelas y en la Cámara tiene a su cargo las comisiones Anti Corrupción e Integridad Pública, Asuntos de la Juventud, y uno de los internados legislativos.

“No tengo apodo, pero hay unos cuantos apodos por ahí de pasillo… Jesús Manuel (Ortiz González) y Ramón Luis (Cruz Burgos), con quienes tengo una amistad cercana por la relación que tenían con papi me dicen El Pichón”, confesó entre risas a Primera Hora, Ferrer Santiago, representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD) y el más joven de la Asamblea Legislativa.

El abogado, nacido en San Juan, cumplió 26 años el 23 de septiembre de 2020. En 2019 aspiró a la Legislatura con la edad mínima para ocupar un escaño en la Casa de las Leyes. En las pasadas elecciones fue el legislador por acumulación que más votos obtuvo (141,850).

Pero, la política y el debate legislativo en las paredes de mármol no le eran ajenos, pues desde niño visitaba el Capitolio con su padre. Su tío Eduardo Ferrer Ríos, aunque por poco tiempo, también fue legislador.

¿Qué hacía antes de llegar a la Legislatura?

Tenía mi propia práctica legal y me encontraba litigando varios casos.

¿Ya domina el proceso parlamentario o necesita ayuda?

Yo no veía muñequitos, me pasaba viendo las sesiones legislativas y viendo a papi corriendo el proceso legislativo, así que conozco bastante. He trabajado en el Capitolio, he estado en el Senado federal, he visto los procesos, pero sin duda necesito un poco volver a aceitar el proceso para seguir conociéndolo. Uno aprende todos los días.

¿Qué le parece el Salón Café?

Siempre ha estado, no es algo nuevo para mí. En días largos de sesión uno tiene el almuerzo y la cena allí y no tiene que salir. Esa es la explicación que le puedo encontrar.

¿Tiene chofer o llega manejando al Capitolio?

Llego manejando, a mí eso de los choferes no me gusta mucho. Tengo una Jeep Grand Cherokee de 2019.

¿Ha renunciado a algún privilegio?

La administración de Alejandro García Padilla, durante el cuatrienio de 2012 al 2016 quitó todos esos privilegios como le conocían, que eran, la dieta, el estipendio del carro, teléfono y otros asuntos. Ya no queda ninguno, solamente se cobra un salario base.

¿A quién le haría un monumento en el Capitolio?

Según surge de los informes financieros y en la prensa, la Asamblea Legislativa no tiene dinero... pues la Asamblea Legislativa no puede estar haciendo estatuas en este momento. Hay que invertir ese dinero en las necesidades que tiene la Asamblea Legislativa.

¿Entiende la perspectiva de género?

Cada cual tiene su propia definición por lo que he estado mirando en los medios, pero sí creo en la perspectiva de género. Creo que el hombre y la mujer deben tener las mismas oportunidades. Debe existir una equidad y que cada cual pueda hacer con su vida lo que desea. Creo que se debe enseñar en las escuelas y el gobierno en sí, tiene que comenzar un proceso de educación mediática para que aquellas personas que no están en la escuela aprendan y que vivamos en un mundo de paz, tranquilidad y que al hombre y la mujer no se le mire por ser solamente por eso.

-¿Qué haría para erradicar la violencia machista?

La violencia machista va amarrada de lo que es la perspectiva de género y de la educación. Si no educamos a nuestros niños y no comenzamos una campaña agresiva en los medios de comunicación, van a seguir ocurriendo las muertes lamentables que hemos estado viendo en los pasados meses. La iniciativa del gobernador (Pedro Pierluisi) es buena siempre y cuando se integre a los grupos sociales que han estado pidiendo que se haga un estado de emergencia en la Isla.

¿Cómo sacaría la corrupción de la Casa de las Leyes?

Lamentablemente en Puerto Rico en los últimos años la corrupción ha aumentado y es parte de que nuestras instituciones no están funcionando adecuadamente.

¿Tiene familiares en la nómina?

No.

¿Facebook, Twitter o Instagram?

Si es en el marco personal me encanta el Instagram, si es para comunicar mensajes a la ciudadanía lo hago a través de Facebook, si es para la prensa, Twitter.

¿Los Reyes Magos o Santa?

Los Reyes Magos porque es una tradición puertorriqueña y el pasto va debajo de la cama, no en el árbol de Navidad.

¿La playa o el campo?

Difícil. Me crié en la playa, pero cuando papi empezó era representante del distrito 29 de Cidra, Cayey y Comerío, y el campo me encanta. Pero si tengo que escoger, me voy para la playa. Soy playero.

¿Estadidad o Independencia?

Ninguna, Estado Libre Asociado.

¿Estado civil? ¿Tiene novia, pareja?

(Ríe a carcajadas) El status civil, soltero.