La suspensión de labores presenciales en la Cámara de Representantes como secuela de un alegado estado de emergencia por casos de Covid, que mantiene cerradas las oficinas y el hemiciclo cameral, ha atrasado el flujo de los trabajos legislativos de la presente y única sesión ordinaria de este año, advirtieron legisladores de minoría.

Los portavoces del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos “Johnny” Méndez Núñez y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón cuestionaron la decisión del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien el pasado 13 de febrero ordenó el cierre de los trabajos presenciales hasta el 4 de marzo amparado en una orden ejecutiva, en medio de una controversia que llevó a los tribunales la portavoz del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.

El Presidente de la Cámara emitió la orden administrativa un día después que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan acogiera una petición de la legisladora para que se le permitiera entrar al hemiciclo, tras haber sido removida del lugar por rehusarse a utilizar una mascarilla,

Méndez Núñez dijo que el cierre legislativo “ha sido totalmente innecesario” y denunció que no se consultó al cuerpo, integrado por un total de 51 representantes.

“Fue una decisión realizada unilateralmente, arbitraria y caprichosa”, dijo el líder de la delegación novoprogresista. Indicó que “aún en el momento cuando no se conocía nada de la pandemia que yo era presidente de la Cámara tomamos todas las medidas de precaución, se siguieron celebrando las sesiones legislativas y seguimos aprobando legislación”.

El expresidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez denunció que no se consultó el cierre administrativo con el cuerpo legislativo. ( Xavier J. Araújo Berríos )

Sostuvo que ésta es la última sesión del cuatrienio y "hay varias cosas importantes corriendo" que no han sido atendidas en la Cámara. Entre estas mencionó la legislación que viabiliza el incentivo contributivo que "se prometió a los contribuyentes en este ciclo contributivo". La medida de origen cameral, se aprobó con enmiendas en el Senado el pasado 11 de febrero, pero no ha sido llevada a consideración final a la cámara baja.

“Se está afectando la aprobación de legislación, la evaluación del Presupuesto (de gastos de funcionamiento del gobierno para el próximo año fiscal) y todas las que están ante la consideración de la Cámara. El Senado sigue trabajando y digo que es caprichosa la decisión, porque cuando nosotros decretamos la emergencia por el inicio del Covid fue en ambos cuerpos y seguimos trabajando y aprobando legislación. Creo que aquí se tomó una decisión caprichosa, que tiene repercusiones”, expresó Méndez Núñez, quien además cuestionó que la Cámara haya optado en el cuatrienio por sesionar una sola vez a la semana.

“Asumo que de ahora en adelante sesionaremos varias veces en semana, pero no veo tampoco que las comisiones estén produciendo el material suficiente para la aprobación de medidas y eso lleva a pensar a que, de nuevo, vamos a tener un cierre de sesión con una gran cantidad de medidas en descargue, sin que hayan tenido la consideración debida en las comisiones”, denunció el legislador novoprogresista.

“Me siento molesto, indignado, enojado. A mí me parece increíble e inconcebible lo que está sucediendo en la Cámara de Representantes, de que simplemente mediante una orden administrativa del Presidente se haya paralizado por completo el proceso constitucional legislativo de aprobar medidas, de debatir, de discusión legislativa, que es el principio más importante por el cual somos legisladores”, recriminó por su parte, Márquez Lebrón.

El portavoz del PIP indicó que los argumentos que ha esgrimido el Presidente de la Cámara para decretar la suspensión de labores presenciales son “altamente cuestionables”.

“¿Dónde está el análisis epidemiológico, el análisis científico de la necesidad de cerrar la Cámara de Representantes? Es una soberana hipocresía, ya que cuando cruzas un pasillo, estás en el Senado y está todo abierto y otras áreas de servicios legislativos. ¿Dónde está el análisis de que bajo la realidad de las enfermedades contagiosas en Puerto Rico se justifique el cierre la Cámara, única institución pública ahora mismo cerrada?”, inquirió el legislador.

Dijo que independientemente del caso judicial, la respuesta de la Cámara no puede ser cerrar con una orden administrativa y paralizar los trabajos. “Esta decisión no es otra cosa que la contestación del Partido Popular, en este caso del Presidente de la Cámara, a la orden del tribunal de que tenía que permitirle a la representante Burgos entrar al hemiciclo. La gente sensata se sienta a dialogar. ¿Me van a decir a mí que el tema de una mascarilla y lo digo por ambas partes, ha paralizado el proceso legislativo de Puerto Rico? Me parece que es un absurdo por ambas partes, que por una mascarilla no se esté sesionando en la Cámara de Representantes de Puerto Rico”, sostuvo Márquez Lebrón.

Dijo que la decisión del líder cameral “ha provocado suspensiones de la inmensa mayoría de las vistas públicas, con la excepción de la Comisión de Salud, que se ha mantenido con sus vistas vía Zoom y en términos de la discusión de medidas en el hemiciclo, es patético lo que está ocurriendo”.

“En la medida en que se siga atrasando esto, que no se reúnan las comisiones, que no haya mark ups (vistas de votación de medidas en comisiones), lo que va a provocar es un ataponamiento y un descargue de medidas a última hora como ha pasado en otras sesiones. Pero, esta es la última del año y muchos legisladores van a querer decir para su campaña electoral que tienen equis cantidad de medidas aprobadas, aunque sean por descargue e incluso algunas que no tienen sentido”, indicó Márquez Lebrón.

“Lo que hay es inactividad de este proceso legislativo. Lo que queremos es que se normalice el proceso, y debatir legislación para nutrir el Diario de Sesiones”, agregó.

Primera Hora procuró una reacción del presidente cameral, pero al momento de publicar este artículo no había respondido a la petición.